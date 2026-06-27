Orele la care sunt programate ultimele meciuri din grupele Campionatului Mondial. Pe ce canale joacă Portugalia şi Argentina

Sâmbătă spre duminică se dispută ultimele meciuri din grupele Campionatului Mondial 2026, în urma cărora va fi stabilit tabloul complet al şaisprezecimilor competiţiei transmise exclusiv în Universul Antena.

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Va fi cu siguranţă o noapte de neuitat pe Antena 1, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY, ţinând cont că îi vom avea pe teren, în ordine, pe Harry Kane, Cristiano Ronaldo şi Lionel Messi.

Programul complet al ultimelor meciuri din faza grupelor Campionatului Mondial

Panama – Anglia – duminică, ora 00:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Croaţia – Ghana – duminică, ora 00:00, pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY

Columbia – Portugalia – duminică, ora 02:30, pe Antena 1 şi AntenaPLAY

DR Congo – Uzbekistan – duminică, ora 02:30, pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY

Iordania – Argentina – duminică, ora 05:00, Antena 1 şi AntenaPLAY

Algeria – Austria – duminică, ora 05:00, pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY

Pe ce canale din AntenaPLAY poţi vedea meciurile de duminică

Panama – Anglia – AICI

Croaţia – Ghana – AICI

Columbia – Portugalia – AICI

DR Congo – Uzbekistan – AICI

Iordania – Argentina – AICI

Algeria – Austria – AICI

Ştim deja nouă meciuri din şaisprezecimile Campionatului Mondial

Africa de Sud – Canada, duminică, ora 22.00

Brazilia – Japonia, luni, ora 20.00

Germania – Paraguay, luni, ora 23.30

Ţările de Jos – Maroc, marţi, ora 04.00

Coasta de Fildeş – Norvegia, marţi, ora 20.00

Franţa – Suedia, miercuri, ora 00.00

SUA – Bosnia, joi, ora 03.00

Australia – Egipt, vineri, ora 21.00

Argentina – Capul Verde, sâmbătă, 4 iulie, ora 01.00

Toate partidele menţionate mai sus vor fi live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.