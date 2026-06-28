“Persoană incompetentă”. Un președinte de țară a ieșit la atac după eliminarea de la Cupa Mondială

Jucătorii din Coreea de Sud, după meciul cu Cehia de la Cupa Mondială / Profimedia

Coreea de Sud a fost una dintre surprizele negative de la această ediție de la Campionat Mondial, iar rezultatele înregistrate în America Nord l-au făcut pe președintele țării, Lee Jae Myung, să iasă la atac. Conducătorul țării s-a arătat stupefiat de ce s-a întâmplat la turneul final și l-a criticat de la distanță pe selecționerul Hong Myung-bo.

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Faza grupelor de la Cupa Mondială s-a încheiat duminică dimineața, iar odată cu ultimele rezultate au fost stabilite toate confruntările din 16-imile de finală. De pe tablou lipsesc totuși câteva naționale care se vedeau avansând în fazele eliminatorii, iar pe listă se află cu siguranță și Coreea de Sud.

Coreea de Sud, eliminată de la Cupa Mondială. Președintele țării, stupefiat

“Tigrii din Asia” au terminat pe locul 3 Grupa A, cu trei puncte, după ce au învins Cehia în prima etapă, urmând să fie învinși de Mexic și Africa de Sud în continuare. Sud-coreenii nu au reușit să se numere printre cele mai bune echipe de pe poziția a treia, motiv pentru care urmează să se întoarcă acasă.

Prestația naționalei din Asia la Cupa Mondială a generat o reacție inclusiv din partea președintelui țării, Lee Jae Myung, care i-a cerut socoteală Ministerului Culturii, Sportului și Turismului. De asemenea, conducătorul Coreei de Sud a avut ceva să îi transmită și lui Hong Byung-bo, antrenorul naționalei, pe care l-a catalogat drept incompetent.

“Nu sunt doar surprins de acest rezultat neașteptat, sunt complet nedumerit. Având în vedere că fonduri semnificative de la bugetul de stat și resurse de sprijin sunt investite chiar și în participarea la Cupa Mondială, solicit Ministerului Culturii, Sportului și Turismului să investigheze amănunțit circumstanțele exacte ale acestui eșec, să analizeze cauzele și să elaboreze măsuri complete pentru prevenirea repetării și pentru îmbunătățire.