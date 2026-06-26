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Povestea incredibilă a lui Ousmane Dembele! A trecut de la PlayStation şi fast-food la cucerirea Balonului de Aur

Bogdan Stănescu Publicat: 26 iunie 2026, 23:21

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Povestea incredibilă a lui Ousmane Dembele! A trecut de la PlayStation şi fast-food la cucerirea Balonului de Aur

Ousmane Dembele se bucură după un gol marcat cu Norvegia / Profimedia Images

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Ousmane Dembele (29 de ani), autorul unui hattrick în meciul Norvegia – Franţa de la Mondial, partidă transmisă în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY, are o poveste de viaţă impresionantă.

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La vârsta de 21 de ani, superstarul naţionalei Franţei ducea o viaţă neprofesionistă. El a întârziat de numeroase ori de la antrenamentele Barcelonei fiindcă se juca pe PlayStation.

Autorul unui hattrick cu Norvegia, Ousmane Dembele, are o poveste de viaţă incredibilă!

Dembele stătea toată noaptea pe jocuri video şi consuma mâncare de la fast-food, obiceiuri ce nu aveau nimic în comun cu fotbalul profesionist.

Dembele şi-a schimbat radical stilul de viaţă în vara anului 2020, în plină pandemie. Şi căsătoria, din 2021, l-a ajutat să lase deoparte obiceiurile nesănătoase.

“Joc mai puțin PlayStation, am grijă de alimentația mea și duc o viață de fotbalist”, declara, la un moment dat, Dembele.

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Strălucitor la Borussia Dortmund, Dembele nu a avut evoluţiile pe care Barcelona le aştepta de la el când a plătit 148 de milioane de euro pentru a-l aduce de la formaţia germană!

Dembele a reînceput să strălucească la PSG, cu care a câştigat Liga Campionilor în sezoanele 2024-2025 şi 2025-2026. A cucerit şi 3 titluri în Franţa cu PSG, alături de două Cupe ale Franţei.

În 2025 Dembele obţinea trofeul individual suprem, Balonul de Aur, după ce câştiga prima lui Ligă a Campionilor cu PSG.

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