Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Ousmane Dembele, triplă de senzație în prima repriză a meciului cu Norvegia! Performanță uluitoare contra „vikingilor”

Ousmane Dembele, triplă de senzație în prima repriză a meciului cu Norvegia! Performanță uluitoare contra „vikingilor”

Daniel Işvanca Publicat: 26 iunie 2026, 22:45

Comentarii
Ousmane Dembele, triplă de senzație în prima repriză a meciului cu Norvegia! Performanță uluitoare contra vikingilor”

Ousmane Dembele / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Naționala Franței a tratat serios ultimul meci din grupe, cel contra selecționatei Norvegiei, în ciuda absenței selecționerului Didier Deschamps, care s-a întors în țară pentru a-și înmormânta mama.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vicecampioana mondială a punctat de trei ori în poarta selecționatei norvegiene, toate cele trei goluri fiind izbutite de Balonul de Aur Ousmane Dembele.

Ousmane Dembele, al doilea cel mai rapid hat-trick din istoria Cupei Mondiale

Ousmane Dembele este în formă maximă la Campionatul Mondial, acolo unde a reușit o nouă reprezentație de senzație, de această dată în timp record.

Starul celor de la Paris Saint German a marcat de trei ori în prima repriză a partidei dintre Norvegia și Franța, având nevoie în total de 32 de minute pentru a stabilit această performanță.

Este al doilea cel ma rapid hat-trick din istoria Cupei Mondiale. Recordul este deținut în prezent de Erich Probst, care reușea o triplă în 24 de minute într-un duel cu Cehoslovacia, la Mondialul din 1954.

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va marca mai multe goluri în Norvegia - Franţa, Erling Haaland sau Kylian Mbappe?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Ce posturi sunt vizate de cele 500 de concedieri noi la Oracle România
Observator
Ce posturi sunt vizate de cele 500 de concedieri noi la Oracle România
Qatar a plătit pentru a avea suporteri la Cupa Mondială! Ce ofertă au primit cei 2.000 de susținători
Fanatik.ro
Qatar a plătit pentru a avea suporteri la Cupa Mondială! Ce ofertă au primit cei 2.000 de susținători
23:30

Probleme pentru Thomas Tuchel! Titularul naționalei Angliei s-a accidentat și va absenta în șaisprezecimi
23:29

LIVE VIDEONorvegia – Franţa 1-3. Dembele, hattrick de senzaţie! Norvegienii au “lovit” şi ei şi au ratat un penalty
23:21

Povestea incredibilă a lui Ousmane Dembele! A trecut de la PlayStation şi fast-food la cucerirea Balonului de Aur
22:27

Gigi Becali, ultimele detalii despre situația lui Florin Tănase: „L-am considerat prieten, nu mă așteptam”
21:58

Răzvan Lucescu, aproape de a semna în Arabia Saudită! Românul luptă cu un antrenor cu aproape 20 de ani mai tânăr
21:57

LIVE VIDEOSenegal – Irak 5-0, ACUM, pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY. Spectacol făcut de africani
Vezi toate știrile
1 Cum arată în timp real 16-imile Campionatului Mondial 2026? S-au stabilit patru meciuri 2 VideoDramatism incredibil în SUA – Turcia! Faza care a decis totul, în minutul 90+8 3 Au 3 puncte, dar nu mai speră la 16-imile Campionatului Mondial: “Vom pleca acasă! Băieţii sunt distruşi” 4 VideoGreşeală uriaşă de arbitraj în Ecuador – Germania. Gol marcat după ce Pavlovic i-a dat un picior în faţă unui adversar 5 „Blat la Mondial”. Meciul care a ridicat suspiciuni uriașe: „Au semnat Pactul și sunt fericite” 6 Jucătorii care sunt aproape de transferul la Rapid: “Discuţii avansate!”
Citește și
Cele mai citite
Cum arată în timp real 16-imile Campionatului Mondial 2026? S-au stabilit patru meciuriCum arată în timp real 16-imile Campionatului Mondial 2026? S-au stabilit patru meciuri
Trabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi BecaliTrabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi Becali
Istvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul românIstvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul român
Cel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSBCel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSB