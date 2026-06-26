Ousmane Dembele, triplă de senzație în prima repriză a meciului cu Norvegia! Performanță uluitoare contra „vikingilor”

Naționala Franței a tratat serios ultimul meci din grupe, cel contra selecționatei Norvegiei, în ciuda absenței selecționerului Didier Deschamps, care s-a întors în țară pentru a-și înmormânta mama.

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Vicecampioana mondială a punctat de trei ori în poarta selecționatei norvegiene, toate cele trei goluri fiind izbutite de Balonul de Aur Ousmane Dembele.

Ousmane Dembele, al doilea cel mai rapid hat-trick din istoria Cupei Mondiale

Ousmane Dembele este în formă maximă la Campionatul Mondial, acolo unde a reușit o nouă reprezentație de senzație, de această dată în timp record.

Starul celor de la Paris Saint German a marcat de trei ori în prima repriză a partidei dintre Norvegia și Franța, având nevoie în total de 32 de minute pentru a stabilit această performanță.

Este al doilea cel ma rapid hat-trick din istoria Cupei Mondiale. Recordul este deținut în prezent de Erich Probst, care reușea o triplă în 24 de minute într-un duel cu Cehoslovacia, la Mondialul din 1954.