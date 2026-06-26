Ousmane Dembele, triplă de senzație în prima repriză a meciului cu Norvegia! Performanță uluitoare contra „vikingilor”

Naționala Franței a tratat serios ultimul meci din grupe, cel contra selecționatei Norvegiei, în ciuda absenței selecționerului Didier Deschamps, care s-a întors în țară pentru a-și înmormânta mama.
Vicecampioana mondială a punctat de trei ori în poarta selecționatei norvegiene, toate cele trei goluri fiind izbutite de Balonul de Aur Ousmane Dembele.
Ousmane Dembele, al doilea cel mai rapid hat-trick din istoria Cupei Mondiale
Ousmane Dembele este în formă maximă la Campionatul Mondial, acolo unde a reușit o nouă reprezentație de senzație, de această dată în timp record.
Starul celor de la Paris Saint German a marcat de trei ori în prima repriză a partidei dintre Norvegia și Franța, având nevoie în total de 32 de minute pentru a stabilit această performanță.
Este al doilea cel ma rapid hat-trick din istoria Cupei Mondiale. Recordul este deținut în prezent de Erich Probst, care reușea o triplă în 24 de minute într-un duel cu Cehoslovacia, la Mondialul din 1954.
NOR 🇳🇴 1-3 🇫🇷 FRA (32') – Hat-trick de Ousmane Dembélé. Es el SEGUNDO hat-trick más tempranero en TODA la historia de la Copa del Mundo, solo por detrás de Erich Probst (Austria, 1954 vs Checoslovaquia):
🇦🇹 24' – Probst (1954 vs Checoslovaquia)
🇫🇷 32' – OUSMANE DEMBÉLÉ (2026 vs…
— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 26, 2026
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