Primele reacţii ale tricolorilor după tragerea la sorţi a preliminariilor World Cup 2026! Ce au transmis Nicolae Stanciu, Ianis Hagi şi Drăguşin despre grupa României - Antena Sport

Tricolorii au reacţionat după ce România a picat cu Austria, Bosnia Herţegovina, Cipru şi San Marino în grupa de calificare pentru World Cup 2026.

Cum au reacţionat tricolorii după ce şi-au aflat adversarii din preliminariile World Cup 2026

„Este una din cele mai bune grupe în care puteam pica, ținând cont de adversarul din prima urnă, însă, la nivel de naționale, toate echipele sunt puternice. Vom lupta să ne calificăm de pe primul loc, așa cum am fi făcut-o indiferent ce alți adversari ar fi fost în grupa noastră. Am jucat în ultimii ani de două ori contra austriecilor și știm cât de puternici sunt. Cu același spirit ca și până acum, cu aceeași unitate, vom lua fiecare meci în parte, iar la finalul preliminariilor, în noiembrie anul viitor, sper să sărbătorim din nou calificarea alături de o țară întreagă, așa cum am făcut-o și în 2023”, a transmis Nicolae Stanciu, citat de frf.ro.

„Am picat într-o grupă bună, din care putem obține calificarea la Mondial, pe care și-o dorește o țară întreagă. Dar putem face acest lucru doar dacă rămânem la fel de uniți, dacă rămânem o familie. La acest nivel toate echipele sunt bune și sunt sigur că nu ne așteaptă niciun meci ușor. Trebuie să luăm toate punctele cu Cipru și San Marino, să trecem de un adversar incomod, Bosnia-Herțegovina, și să ne luptăm de la egal la egal cu Austria pentru primul loc. Având sprijinul suporterilor noștri, vom da totul pentru a ne îndeplini obiectivul: România la Mondial!”, a reacţionat şi Răzvan Marin, golgheterul României din grupa Nations League.

Ianis Hagi: „Ne dorim primul loc”

„Tot ce vreau să spun este că ne dorim primul loc. Atât am de zis! În rest, vom vorbi pe teren”, a transmis Ianis Hagi.