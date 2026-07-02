Record istoric în Belgia – Senegal 3-2! Youri Tielemans, omul momentului la Cupa Mondială

Naționala Belgiei a reușit ca prin minune să se califice în optimile Campionatului Mondial, după ce s-a impus dramatic în fața selecționatei Senegalului, scor 3-2.
„Dracii roșii” au revenit de la 2-0 și au trimis partida în prelungiri, ca mai apoi să dea lovitura chiar înainte de a se ajunge la loviturile de departajare.
S-a scris istorie în Belgia – Senegal
Belgia și Senegal au oferit un adevărat spectacol în șaisprezecimile Campionatului Mondial, într-un meci cu cinci goluri la capătul a 120 de minute de joc.
Selecționata antrenată de Rudi Garcia a dat marea lovitură în minutul 120+5 și a stabilit, totodată, un record nemaiîntâlnit la Cupa Mondială.
Golul marcat din penalty de Youri Tielemans este cel mai târziu înscrie vreodată la turneele finale. Precedentul record îi aparținea lui Djabou, care marca contra Germaniei în minutul 120+1, la Mondialul din 2014.
‼️ RÉCORD HISTÓRICO ‼️
Youri Tielemans 🇧🇪 marca de penalti a los 124m43s: el gol MÁS TARDÍO en TODA la historia de la Copa del Mundo.
124m 43s – TIELEMANS 🇧🇪 vs Senegal (2026) ← HOY
120m 49s – Djabou 🇩🇿 vs Alemania (2014)
120m 13s – Del Piero 🇮🇹 vs Alemania (2006)
119m 51s -…
— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 1, 2026
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