Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Record istoric în Belgia – Senegal 3-2! Youri Tielemans, omul momentului la Cupa Mondială
VIDEO

Record istoric în Belgia – Senegal 3-2! Youri Tielemans, omul momentului la Cupa Mondială

Daniel Işvanca Publicat: 2 iulie 2026, 2:23

Comentarii
Record istoric în Belgia – Senegal 3-2! Youri Tielemans, omul momentului la Cupa Mondială

Jucătorii Belgiei / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Naționala Belgiei a reușit ca prin minune să se califice în optimile Campionatului Mondial, după ce s-a impus dramatic în fața selecționatei Senegalului, scor 3-2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Dracii roșii” au revenit de la 2-0 și au trimis partida în prelungiri, ca mai apoi să dea lovitura chiar înainte de a se ajunge la loviturile de departajare.

S-a scris istorie în Belgia – Senegal

Belgia și Senegal au oferit un adevărat spectacol în șaisprezecimile Campionatului Mondial, într-un meci cu cinci goluri la capătul a 120 de minute de joc.

Selecționata antrenată de Rudi Garcia a dat marea lovitură în minutul 120+5 și a stabilit, totodată, un record nemaiîntâlnit la Cupa Mondială.

Golul marcat din penalty de Youri Tielemans este cel mai târziu înscrie vreodată la turneele finale. Precedentul record îi aparținea lui Djabou, care marca contra Germaniei în minutul 120+1, la Mondialul din 2014. 

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va arbitra Istvan Kovacs în optimile Campionatului Mondial 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cât costă acum să îți cumperi 1 an de vechime pentru pensie, odată cu majorarea salariului minim
Observator
Cât costă acum să îți cumperi 1 an de vechime pentru pensie, odată cu majorarea salariului minim
Top cele mai bogate soții de fotbaliști, care au ajuns la Cupa Mondială 2026. Ce loc ocupă, de fapt, Georgina Rodriguez
Fanatik.ro
Top cele mai bogate soții de fotbaliști, care au ajuns la Cupa Mondială 2026. Ce loc ocupă, de fapt, Georgina Rodriguez
1:48 2 iul.

VIDEOBelgia – Senegal 3-2. „Dracii roșii” se califică dramatic în optimi! Gol în minutul 120+5 și o revenire de poveste
1:29 2 iul.

Moment halucinant în Premier League! Și-au concediat managerul pe mail, cu 2 minute înainte să expire clauza care permitea asta
1:25 2 iul.

VIDEONaționala Belgiei, unică în istoria Cupei Mondiale! Performanța stabilită, după revenirea de senzație cu Senegal
1:01 2 iul.

Ismaila Sarr, bornă senzațională la Cupa Mondială! Ce record a egalat după 36 de ani
0:29 2 iul.

Real Madrid și Manchester City, în discuții avansate pentru jucător! Jose Mourinho nu se bazează pe el
0:16 2 iul.

Novak Djokovic, în turul 3 de la Wimbledon. Moment genial în timpul meciului
Vezi toate știrile
1 Kylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa Mondială 2 Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026 3 VIDEOFranța – Suedia 3-0! Kylian Mbappe a făcut spectacol! „Les Bleus”, în optimile Campionatului Mondial 4 Decesul lui Radu Mărginean: Tatăl fostului fotbalist i-a implorat în genunchi pe medici să îi salveze fiul! 5 Fotbalistul de la Genoa a semnat cu Rapid! 6 Darius Olaru, debut în forță la Union SG. Ce a reușit fostul căpitan de la FCSB, la primul meci bifat pentru noua echipă
Citește și
Cele mai citite
Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelorCum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor
Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!
Dramatism incredibil în SUA – Turcia! Faza care a decis totul, în minutul 90+8Dramatism incredibil în SUA – Turcia! Faza care a decis totul, în minutul 90+8
Kylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa MondialăKylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa Mondială