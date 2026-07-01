Record negativ doborât! Mexic a rupt „blestemul”, după calificarea în optimile Campionatului Mondial

Mexic s-a calificat în optimile Campionatului Mondial, după victoria cu 2-0 cu Ecuador. Mexicanii s-au impus fără emoții în duelul disputat pe Estadio Azteca.

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Mexicanii au decis calificarea încă din prima repriză. Julian Quinones și Raul Gimenez au marcat în minutele 22, respectiv 31.

Mexic a rupt „blestemul”, după calificarea în optimile Mondialului

Mexic a obținut prima victorie în fazele eliminatorii de la Campionatul Mondial, după o pauză de 40 de ani. Ultima dată, tot pe Azteca, mexicanii reușeau să învingă Bulgaria la turneul final găzduit tot de ei, scor 2-0. Ulterior, erau eliminați de Germania de Vest în sferturi.

Mexic înregistrase opt meciuri la rând fără victorie în fazele eliminatorii de la Mondial, aceasta fiind cea mai lungă serie bifată de o echipă națională în istoria turneelor finale.

De asemenea, conform statisticienilor de la Opta, a fost pentru prima dată în istorie când au reușit să conducă la mai mult de un gol la pauza unei partide de la Campionatul Mondial. Mexic a bifat până în prezent nu mai puțin de 64 de partide la turneul final.