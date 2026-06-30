Ronald Koeman, OUT de la naţionala Olandei după eliminarea de la Mondial! Cine e favorit să îl înlocuiască

Federaţia Olandeză de Fotbal a decis să îl înlăture pe Ronald Koeman (63 de ani) de la naţionala Ţărilor de Jos, după eliminarea batavilor, la loviturile de departajare, contra Marocului, în şaisprezecimile Campionatului Mondial, turneu final transmis exclusiv în Universul Antena.

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Contractul lui Ronald Koeman cu Olanda se încheie, iar Federaţia a decis să nu îi propună nicio prelungire tehnicianului.

Ronald Koeman, OUT de la naţionala Olandei! Arne Slot e favorit să îl înlocuiască

Presa olandeză a anunţat că favorit să îl înlocuiască pe Ronald Koeman este Arne Slot (47 de ani), fostul antrenor al lui Liverpool. Slot e liber de contract. După despărţirea de Liverpool s-a vorbit despre faptul că olandezul ar prelua-o pe Milan, dar mutarea nu s-a concretizat. Între timp, Milan l-a prezentat oficial pe Ruben Amorim (41 de ani), fostul antrenor al lui Sporting şi Manchester United.

Fulham a încercat ulterior să îl convingă pe Arne Slot să preia echipa engleză, dar el a refuzat din start orice discuţie. Arne Slot a luat titlul în Anglia cu Liverpool în sezonul 2024-2025 şi a cucerit campionatul cu Feyenoord (sezonul 2022-2023) şi Cupa Olandei cu aceeaşi echipă, în sezonul 2023-2024.

Slot a jucat şi finala Conference League cu Feyenoord, în sezonul 2021-2022. Roma a învins-o atunci, la limită, pe echipa lui Slot, cu 1-0, cu un gol marcat de Zaniolo în minutul 32.