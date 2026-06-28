Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Ronaldo şi-a găsit urmaşul. Fotbalistul de la Cupa Mondială care îi aminteşte de el

Ronaldo şi-a găsit urmaşul. Fotbalistul de la Cupa Mondială care îi aminteşte de el

Radu Constantin Publicat: 28 iunie 2026, 22:38

Comentarii
Ronaldo şi-a găsit urmaşul. Fotbalistul de la Cupa Mondială care îi aminteşte de el

Hepta

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Roaldo este o adevărată legendă vie pentru naţionala Braziliei .

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul atacant a jucat la echipa națională de fotbal a Braziliei în 98 de meciuri, marcând 62 de goluri. La vârsta de doar 17 ani, el făcea parte din lotul Braziliei la Campionatul Mondial de Fotbal 1994, care a câștigat acea ediție.

Printre performanţele lui Ronaldo se numără şi câștigarea trofeul final al Cupei Mondiale de două ori, în 1994 și în 2002.

Trecând peste reuşitele fabuloase din carieră, Ronaldo Nazario crede că vine din urmă un jucător care se aseamnă foarte mult cu el. Acesta este Kylian Mbappé, fotbalistul care face acum spectacol cu Franţa la Mondial.

“Când îl văd pe Kylian Mbappé, îmi amintește de mine în perioada mea de glorie”, a declarat Ronaldo, citat de presa internațională.

Reclamă
Reclamă

Mbappé a dat patru goluri la Mondial

Francezii Kylian Mbappé și Ousmane Dembélé, brazilianul Vinicius Jr. și norvegianul Erling Haaland au fiecare câte 4 goluri. Mbappé și Messi au cele mai multe contribuții cu goluri (6 goluri), în timp ce Dembélé, Vinicius și germanul Deniz Undav sunt în urmă cu câte 1 gol fiecare.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Lionel Messi e primul jucător care înscrie în 7 meciuri consecutive la Mondiale. Va marca şi cu Capul Verde?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Tânără însărcinată moartă la o zi după externare. Medicii de la Giuleşti i-ar fi spus că are un atac de panică
Observator
Tânără însărcinată moartă la o zi după externare. Medicii de la Giuleşti i-ar fi spus că are un atac de panică
S-a întors norocul Craiovei! Avantaj uriaș pentru olteni la startul sezonului
Fanatik.ro
S-a întors norocul Craiovei! Avantaj uriaș pentru olteni la startul sezonului
22:25

Reacţia emoţionantă a lui David Popovici după ce a câştigat aur în proba de 200m liber de la Sette Colli
21:45

Lewandowski a luat decizia! Unde va juca, după despărțirea de Barcelona
21:45

Mercedes a câștigat duelul cel mai fierbinte
21:28

VideoCele mai noi detalii din piaţa World Cup, acolo unde fanii văd primul duel din șaisprezecimi
21:20

EXCLUSIVBogdan Stelea îl taxează pe Cristiano Ronaldo: “Cere atenţie mai mult decât ar trebui”
21:14

Africa de Sud 0-0 Canada ACUM pe Antena 1 și AntenaPLAY. Mokoena are prima oportunitate
Vezi toate știrile
1 Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor 2 Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament! 3 Revoltă uriaşă în Franţa, după victoria la scor cu Norvegia. Ce i-a deranjat pe francezi: “Dezgustător” 4 EXCLUSIVDinamo, transferuri pe modelul U Cluj? Fotbalistul aflat pe lista “câinilor” 5 Un nou transfer pentru FCSB! Gigi Becali a confirmat negocierile: “I-am spus lui MM” 6 Răspunsul lui Eddy Gnahore la oferta FCSB. A decis transferul
Citește și
Cele mai citite
Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelorCum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor
Istvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul românIstvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul român
Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!
Cel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSBCel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSB