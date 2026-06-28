Ronaldo şi-a găsit urmaşul. Fotbalistul de la Cupa Mondială care îi aminteşte de el

Roaldo este o adevărată legendă vie pentru naţionala Braziliei .

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Fostul atacant a jucat la echipa națională de fotbal a Braziliei în 98 de meciuri, marcând 62 de goluri. La vârsta de doar 17 ani, el făcea parte din lotul Braziliei la Campionatul Mondial de Fotbal 1994, care a câștigat acea ediție.

Printre performanţele lui Ronaldo se numără şi câștigarea trofeul final al Cupei Mondiale de două ori, în 1994 și în 2002.

Trecând peste reuşitele fabuloase din carieră, Ronaldo Nazario crede că vine din urmă un jucător care se aseamnă foarte mult cu el. Acesta este Kylian Mbappé, fotbalistul care face acum spectacol cu Franţa la Mondial.

“Când îl văd pe Kylian Mbappé, îmi amintește de mine în perioada mea de glorie”, a declarat Ronaldo, citat de presa internațională.