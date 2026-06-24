Tuchel l-a comparat pe Harry Kane cu Mbappe şi Messi după Anglia – Ghana 0-0

Duelul dintre Anglia şi Ghana de la Cupa Mondială a adus un rezultat alb, 0-0, asta chiar dacă finalul confruntării a fost unul în care britanicii au presat foarte mult şi au avut câteva şanse bune de a marca.

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Harry Kane nu a mai fost la fel de inspirat ca în primul meci, când a dat o dublă în victoria cu Croaţia, 4-2. Acum atacantul de la Bayern Munchen a ratat o ocazie uriaşă în minutele de final.

Thomas Tuchel a reacţionat după ce Anglia a făcut doar egal cu Ghana

Englezul a ajuns la o respingere, care a dus mingea în piciorul său, la 3 metri de poartă, într-o poziţie ideală, însă a finalizat precar, cu un şut peste. Thomas Tuchel a vorbit despre această şansă, dar şi despre jocul per total pe care l-au avut jucătorii săi.

“În mod normal, acela ar fi fost un gol clar pentru noi (n.r. ocazia lui Kane din final). Este o șansă mare și apoi încă o ocazie. Ar fi fost un gol meritat. Știam că va fi dificil. Ei au jucat mai defensiv decât au făcut-o în primul meci, s-au apărat în 4-5-1.

Ne-am găsit intensitatea pe măsură ce a trecut repriza, dar nu am reușit mai mult. Am fost foarte buni la blocarea contraatacurilor, în cea mai mare parte a meciului. Trebuie să dăm o atenție enormă acestui lucru. Rezervele au fost foarte bune.