Secretarul american pentru securitate internă a sărbătorit eliminarea Iranului: “Sunt încântat că au plecat de la Mondial”

Iranul a fost eliminată la Cupa Mondială în faza grupelor. Această eliminare l-a încântat pe Markwayne Mullin, secretarul american pentru securitate internă. Conform relatărilor din Sports Business Journal, acesta a abordat subiectul luni, în timpul unei întâlniri la Washington.
Şi Mullin nu şi-a ascuns uşurarea, spunând că este „încântat că au plecat” şi „foarte fericit că pleacă pentru că nu există o echipă cu care să fi avut mai mult de-a face”.
Secretarul american pentru securitate internă a sărbătorit eliminarea Iranului
Secretarul pentru Securitate Internă ar fi chiar sărbătorit plecarea lor: „Am fost atât de fericit când au primit vizele şi li s-a spus că pot părăsi Statele Unite, poate chiar am cântat un cântec sau două, poate chiar am făcut un mic dans de bucurie”.
Mullin a susţinut, de asemenea, că, în opinia sa, „aproape jumătate” dintre oamenii pe care Iranul dorea să-i aducă în Statele Unite aveau legături directe cu Gardienii Revoluţiei.
Întoarcerea iranienilor acasă marchează sfârşitul unei competiţii desfăşurate în circumstanţe neobişnuite. Echipei Melli i s-a refuzat intrarea în Statele Unite pentru o lungă perioadă de timp, ceea ce i-a obligat să-şi mute tabăra de bază în Mexic, chiar dacă şi-a jucat toate meciurile din grupă în Statele Unite.
Această schimbare de ultim moment a provenit din problema spinoasă a vizelor, care au fost în cele din urmă emise cu câteva zile înainte de începerea competiţiei, dar nu întregului lot.
De asemenea, Iranului i s-a permis să stea în Statele Unite doar 24 de ore pentru meciurile sale, ceea ce a făcut călătoriile extrem de dificile.
Confruntată cu aceste condiţii, Iranul a depus o plângere la FIFA, argumentând ulterior că a fost „echipa cea mai oprimată de la Cupa Mondială”.
Tensiunile dintre cele două ţări sunt rezultatul războiului în curs dintre coaliţia americano-israeliană şi Iran, care a început în februarie.
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