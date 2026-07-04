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Selecţionerul Ghanei, lecţie de fair-play, după ce Columbia a eliminat echipa sa de la Mondial! Ce a declarat

Bogdan Stănescu Publicat: 4 iulie 2026, 12:51

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Selecţionerul Ghanei, lecţie de fair-play, după ce Columbia a eliminat echipa sa de la Mondial! Ce a declarat

Carlos Quieroz, în meciul Columbia - Ghana 1-0 / Profimedia Images

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Lipsa de experiență a Ghanei și incapacitatea de a-și păstra calmul sub presiune au fost factori decisivi în înfrângerea contra Columbiei (0-1), vineri la Kansas City, care a pecetluit eliminarea africanilor în 16-imile Cupei Mondiale, a declarat antrenorul Carlos Queiroz, conform Reuters.

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Columbia – Ghana 1-0 a fost în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Toate meciurile de la Campionatul Mondial 2026 se văd exclusiv în România în Universul Antena.

Carlos Queiroz, după Columbia – Ghana 1-0: “Echipa mai bună a câştigat”

Columbia s-a impus prin golul marcat de Jhon Arias (14), dar scorul putea fi mult mai mare. În optimi, echipa ”cafetera” va întâlni Elveția, pe 7 iulie, la Vancouver. Elveţia – Columbia e marţi, 7 iulie, de la ora 23:00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

“Am simțit foarte repede că unii dintre jucătorii ghanezi erau temători. Nu erau calmi, stăpâni pe sine când a apărut presiunea, a spus portughezul Queiroz, 73 de ani, după joc. Este o echipă foarte tânără. Avem nevoie de mai multă experiență, avem nevoie de timp pentru ca unii jucători să câștige ceea ce numim maturitate. Când joci acest tip de competiție la acest nivel, nu te poți baza doar pe entuziasmul tinerilor. Golul a venit prea devreme pentru noi… Ne-a luat ceva timp să ne adaptăm și să ne recuperăm după acea înlocuire, iar golul a venit exact în momentul în care încercam să ne reorganizăm echipa. Columbia a controlat mult mai bine jocul… În general, cred că echipa mai bună a câștigat”, a declarat Carlos Queiroz.

Aceasta a fost prima confruntare dintre Columbia și Ghana. Ghana nu a învins niciodată o echipă sud-americană la Cupa Mondială, pierzând cu Brazilia (0-3 în 2006) și Uruguay (0-2 în 2022), precum și sfertul de finală de la CM 2010 (la penalty-uri, în fața Uruguayului).

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