Selecţionerul şi-a anunţat demisia, după eliminarea de la Campionatul Mondial. Mesaj emoţionant : “A fost o onoare”

Steve Clarke (62 de ani), selecţionerul Scoţiei, şi-a anunţat demisia după eliminarea de la Campionatul Mondial. Scoţienii sunt OUT de la turneul final, clasându-se pe locul trei în Grupa C.
Scoţia spera să prindă şaisprezecimile cu cele trei puncte obţinute, în urma victoriei cu Haiti. După ce s-a încheiat Grupa L, Ghana s-a calificat în fazele eliminatorii, iar scoţienii au rămas fără şanse să continue la turneul final.
Selecţionerul Scoţiei a demisionat, după eliminarea de la Campionatul Mondial
Imediat după ce Scoţia a fost sigură de faptul că nu va mai continua la Campionatul Mondial, Steve Clarke şi-a anunţat demisia. El le-a mulţumit jucătorilor săi, alături de care a scris istorie, prin calificarea la turneul final.
“Cea mai emoționantă parte a acestui rămas bun este pentru jucătorii mei, fără de care nu am fi avut niciuna dintre amintirile pe care le-am acumulat din 2019 până acum.
Merită toate laudele și adulările pe care le primesc și a fost o adevărată onoare să fiu numit selecţioner. Mulțumesc că m-ați primit și mult succes succesorului meu“, a transmis Steve Clarke, conform nytimes.com.
Steve Clarke a fost numit selecţionerul Scoţiei în mai 2019, bifând 81 de meciuri pe banca naţionalei şi având o medie de 1,58 puncte per partidă. În trecut, acesta le-a mai pregătit pe Kilmarnock, Reading sau West Brom.
După ultimul meci jucat, înfrângerea cu Brazilia (0-3), preşedintele Federaţiei Scoţiene avea doar cuvinte de laudă la adresa lui Steve Clarke, subliniind faptul că naţionala a progresat evident în mandatul său.
“Deși suntem cu toții dezamăgiți că am părăsit Cupa Mondială în faza grupelor, nu trebuie să pierdem din vedere progresul incontestabil realizat în cei șapte ani de conducere ai lui Steve.
De la începutul ca echipă în urna patru în 2019, până la câştigarea grupei noastre de calificare la Cupa Mondială, el și-a îndeplinit mai mult decât misiunea de a duce Scoția înapoi la un turneu major”, spunea Ian Maxwell, preşedintele Federaţiei Scoţiene, conform sursei citate anterior.
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