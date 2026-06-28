Selecţionerul şi-a anunţat demisia, după eliminarea de la Campionatul Mondial. Mesaj emoţionant : “A fost o onoare”

Steve Clarke (62 de ani), selecţionerul Scoţiei, şi-a anunţat demisia după eliminarea de la Campionatul Mondial. Scoţienii sunt OUT de la turneul final, clasându-se pe locul trei în Grupa C.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Scoţia spera să prindă şaisprezecimile cu cele trei puncte obţinute, în urma victoriei cu Haiti. După ce s-a încheiat Grupa L, Ghana s-a calificat în fazele eliminatorii, iar scoţienii au rămas fără şanse să continue la turneul final.

Selecţionerul Scoţiei a demisionat, după eliminarea de la Campionatul Mondial

Imediat după ce Scoţia a fost sigură de faptul că nu va mai continua la Campionatul Mondial, Steve Clarke şi-a anunţat demisia. El le-a mulţumit jucătorilor săi, alături de care a scris istorie, prin calificarea la turneul final.

“Cea mai emoționantă parte a acestui rămas bun este pentru jucătorii mei, fără de care nu am fi avut niciuna dintre amintirile pe care le-am acumulat din 2019 până acum.

Merită toate laudele și adulările pe care le primesc și a fost o adevărată onoare să fiu numit selecţioner. Mulțumesc că m-ați primit și mult succes succesorului meu“, a transmis Steve Clarke, conform nytimes.com.