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Selecţionerul şi-a anunţat plecarea într-o conferinţă furibundă, după eliminarea ruşinoasă de la Mondial: “E foarte dureros”

Bogdan Stănescu Publicat: 1 iulie 2026, 9:54

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Selecţionerul şi-a anunţat plecarea într-o conferinţă furibundă, după eliminarea ruşinoasă de la Mondial: E foarte dureros

Marcelo Bielsa, nervos, pe banca Uruguayului, la Mondial / Profimedia Images

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Marcelo Bielsa (70 de ani) a confirmat că va pleca de la naţionala Uruguayului, după eliminarea ruşinoasă, neaşteptată, în faza grupelor la Campionatul Mondial 2026, turneu final transmis exclusiv în România în Universul Antena.

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Favorită la locul 2 în grupa H, înaintea startului Mondialului, Uruguay a dezamăgit, încheind grupa cu numai 2 puncte, pe locul 3. Capul Verde a obţinut o calificare istorică în fazele eliminatorii de la Mondial, cu 3 puncte, clasându-se pe locul 2 în grupă. 1-1 cu Arabia Saudită, 2-2 cu Capul Verde şi 0-1 cu Spania au fost rezultatele Uruguayului la acest Mondial.

Marcelo Bielsa, în ultima lui conferinţă ca selecţioner al Uruguayului: “Nu am avut niciodată o problemă cu Valverde”

Marţi, într-o conferinţă de presă furibundă, Marcelo Bielsa a subliniat că meciul cu Spania a fost ultimul al său pe banca Uruguayului. A abordat atât subiectele Muslera şi Valverde, despre cei doi discutându-se intens în presă în ultima perioadă.

Bielsa l-a schimbat în minutul 57 al meciului cu Spania pe cel mai valoros jucător al Uruguayului, căpitanul Fede Valverde (27 de ani). Decizia i-a atras numeroase critici, Thierry Henry susţinând că a fost o mare greşeală.

Bielsa a dat de înţeles că a făcut anumite concesii în ceea ce îl priveşte pe Valverde, atât timp cât a condus naţionala Uruguayului. „Nu am avut niciodată o problemă cu Valverde. Nu am făcut niciodată mai multe concesii cu un jucător decât am crezut că merită”, a spus el în conferinţa de presă de marţi.

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Acest sfârșit, acest rămas-bun, este foarte dureros. Din cauza speranțelor pe care le-am avut și cât de prost s-a terminat”, a punctat Bielsa.

“E o frustrare imensă. A fost complet neaşteptat să terminăm aşa Mondialul”

Dacă ar trebui să evaluez performanța unei echipe pe care am condus-o, simt că i-am dezamăgit pe fani. Este o frustrare imensă; a fost complet neașteptat să terminăm aşa Campionatul Mondial. Greu de imaginat. Este o cădere greu de suportat. Fotbalul stârnește pasiuni și emoții, iar a explica ce s-a întâmplat, oricât de sincer aș fi, este insuportabil. Nu pot justifica poziția pe care am terminat-o. Am făcut tot ce am putut: eu, colegii mei și jucătorii. Sunt convins că, dacă aș fi avut o abordare diferită, nu aș fi schimbat rezultatele pe care le-am obținut”, a subliniat Bielsa.

Bielsa a vorbit şi despre starea de sănătate a lui Muslera, de dinainte de meciul cu Spania, în care a comis o gafă incredibilă la primul gol al ibericilor. La pauză, după gafa uriaşă, Bielsa l-a înlocuit pe veteranul de 40 de ani cu Sergio Rochet (33 de ani).

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Cu o zi înainte, Muslera a avut febră de 38,1 grade Celsius. În ziua meciului, nu avea febră și era gata să joace. Nu avea dureri. Era în stare perfectă. Același lucru s-a întâmplat și cu Fede Viñas, care i-a spus medicului că îl durea corpul, dar că putea juca. În acea situație, am ales să nu-l las să înceapă meciul”, a dezvăluit Bielsa.

Bielsa a susţinut că Muslera i-a cerut să fie schimbat, după gafa incredibilă comisă în prima repriză a meciului cu Spania

Bielsa a spus că Muslera i-a cerut să îl schimbe, după gafa incredibilă. Totodată, a subliniat că, dacă ar fi simţit că nu poate evolua înainte de meciul cu Spania, i-ar fi spus.

Ceva care spune multe despre măreția lui Muslera este faptul că niciun jucător nu a cerut vreodată să fie înlocuit și nici nu a invocat vreodată impactul greșelilor sale asupra moralului său ca motiv. Muslera mi-a spus că a fost atât de supărat de greșeală, cu siguranță legând-o de situații anterioare, încât a preferat să nu mai joace pentru că echipa era capabilă să se lupte, iar el nu era în cea mai bună formă. Consider că este incredibil de generos și altruist. Având în vedere acest lucru, dacă ar fi avut cea mai mică îndoială că poate juca, mi-ar fi spus”, a mai declarat Bielsa.

Dacă există un conflict (n.r: cu Valverde), îl ignor, pentru că nu am avut niciodată o problemă cu Valverde. Am visat să-i antrenez pe Araújo, Valverde, Bentancur”, a subliniat Bielsa, în ultima lui conferinţă ca selecţioner al Uruguayului.

 

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