Selecţionerul şi-a anunţat plecarea într-o conferinţă furibundă, după eliminarea ruşinoasă de la Mondial: “E foarte dureros”

Marcelo Bielsa (70 de ani) a confirmat că va pleca de la naţionala Uruguayului, după eliminarea ruşinoasă, neaşteptată, în faza grupelor la Campionatul Mondial 2026, turneu final transmis exclusiv în România în Universul Antena.

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Favorită la locul 2 în grupa H, înaintea startului Mondialului, Uruguay a dezamăgit, încheind grupa cu numai 2 puncte, pe locul 3. Capul Verde a obţinut o calificare istorică în fazele eliminatorii de la Mondial, cu 3 puncte, clasându-se pe locul 2 în grupă. 1-1 cu Arabia Saudită, 2-2 cu Capul Verde şi 0-1 cu Spania au fost rezultatele Uruguayului la acest Mondial.

Marcelo Bielsa, în ultima lui conferinţă ca selecţioner al Uruguayului: “Nu am avut niciodată o problemă cu Valverde”

Marţi, într-o conferinţă de presă furibundă, Marcelo Bielsa a subliniat că meciul cu Spania a fost ultimul al său pe banca Uruguayului. A abordat atât subiectele Muslera şi Valverde, despre cei doi discutându-se intens în presă în ultima perioadă.

Bielsa l-a schimbat în minutul 57 al meciului cu Spania pe cel mai valoros jucător al Uruguayului, căpitanul Fede Valverde (27 de ani). Decizia i-a atras numeroase critici, Thierry Henry susţinând că a fost o mare greşeală.

Bielsa a dat de înţeles că a făcut anumite concesii în ceea ce îl priveşte pe Valverde, atât timp cât a condus naţionala Uruguayului. „Nu am avut niciodată o problemă cu Valverde. Nu am făcut niciodată mai multe concesii cu un jucător decât am crezut că merită”, a spus el în conferinţa de presă de marţi.