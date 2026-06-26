Capul Verde – Arabia Saudită, în direct pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY (03:00). Naționala lui Joao Paulo visează la 16-imi

Capul Verde – Arabia Saudită, duelul din ultima etapă a Grupei H, va fi în direct pe Antena 3 CNN și live în AntenaPLAY, de la ora 03:00. Naționala jucătorului de la FCSB, Joao Paulo, visează la o calificare istorică în 16-imile turneului final organizat de SUA, Mexic și Canada.
Capul Verde are două puncte, după primele două meciuri disputate la Mondial. Calificată în premieră la turneul final, micuța națională a impresionat după ce a încurcat Spania, în primul meci.
Capul Verde – Arabia Saudită, în direct pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY (03:00)
Capul Verde a remizat cu campioana Europei, scor 0-0, meci în care portarul de 40 de ani, Vozinha, a fost un adevărat „erou”.
În al doilea meci, Capul Verde a rezistat în fața celor din Uruguay. Lenini a deschis scorul, însă sud-americanii au preluat conducerea până la pauză, după golurile marcate de Araujo și Cabobbio. În repriza secundă, Varela a egalat și a stabilit scorul final.
De cealaltă parte, Arabia Saudită are un singur punct în Grupa H, obținut după remiza cu Uruguay din prima etapă, scor 1-1. Naționala lui Georgios Donis a fost umilită ulterior de Spania, scor 0-4.
Joao Paulo (28 de ani) a fost rezervă neutilizată în ultimul meci disputat, cel cu Uruguay. În duelul cu Spania din prima etapă, mijlocașul a fost trimis în teren în minutul 76, având o prestație extrem de apreciată în fața lui Lamine Yamal.
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