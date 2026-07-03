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Şoc înainte de Portugalia – Croaţia! Cristiano Ronaldo ar urma să se retragă de la echipa naţională

Mihai Alecu Publicat: 3 iulie 2026, 1:16

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Şoc înainte de Portugalia – Croaţia! Cristiano Ronaldo ar urma să se retragă de la echipa naţională

Cristiano Ronaldo e pregătit de retragerea de la naţională. Foto: Getty Images

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Înainte de partida dintre Portugalia şi Croaţia, din faza 16-milor de la Cupa Mondială 2026, Fabrizio Romano a oferit o informaţie bombă despre Cristiano Ronaldo, cel care ar urma să renunţe la naţională după turneul final.

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Sora fotbalistului de la Al-Nassr a confirmat totul şi a avut un mesaj pentru fani înaintea confruntării de la Toronto.

Cristiano Ronaldo e decis să renunţe la naţionala Portugaliei după Cupa Mondială 2026

Cristiano Ronaldo ar putea să fie pentru ultima dată în tricoul Portugaliei la duelul cu Croaţia, asta dacă naţionala lusitană va fi eliminată din turneu. Atacantul pare decis să renunţe la prima reprezentativă în această vară.

“Informaţiile mele sunt că acesta e ultimul dans. Din câte ştiu, Cristiano urmează să spună la revedere echipei naţionale. Bucuraţi-vă cât mai puteţi. Nu e astăzi ziua în care spune pa, dar va veni în curând. Eu asta cred, că e retragerea lui. Bucuraţi-vă cât de mult se poate”, a spus Katia Aveiro, sora lui Cristiano Ronaldo, citată de Fabrizio Romano.

Cristiano Ronaldo a scris istorie pentru Portugalia

Cristiano Ronaldo a rescris complet istoria naționalei Portugaliei și a transformat o selecționată cu prezențe sporadice la marile competiții într-o obișnuită a turneelor finale. Înaintea debutului său din 2003, lusitanii bifaseră doar opt participări la Campionate Mondiale și Europene la un loc (3 Mondiale și 5 EURO), însă în era Ronaldo au fost prezenți la fiecare turneu final: șase Campionate Europene (2004, 2008, 2012, 2016, 2020 și 2024) și șase Campionate Mondiale (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 și 2026), ajungând la un total de 12 participări consecutive. Mai mult, căpitanul Portugaliei a condus generația care a cucerit primele trei trofee majore din istoria fotbalului portughez: EURO 2016 și Liga Națiunilor în 2019 şi 2025.

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Din punct de vedere statistic, dominația lui Cristiano Ronaldo este fără precedent. Atacantul este cel mai selecționat jucător din istoria fotbalului masculin, cu 231 de meciuri pentru Portugalia, și cel mai bun marcator din istoria echipelor naționale, cu 145 de goluri. La acestea se adaugă 46 de pase decisive, cifre care îl transformă în principalul artizan al succeselor Portugaliei din ultimele două decenii. Ronaldo deține recordurile naționale pentru meciuri, goluri și participări la turnee finale și este singurul fotbalist din istorie care a evoluat la șase ediții ale Campionatului European și la șase Campionate Mondiale.

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