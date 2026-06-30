Ştim primul meci din optimile Campionatului Mondial! Cu cine se duelează “pariul” lui Deschamps pentru sferturi

Maroc, după victoria cu Olanda de la Campionatul Mondial / Profimedia Images

Canada – Maroc este primul meci din optimile Campionatului Mondial 2026, turneu final transmis exclusiv în România în Universul Antena.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Canada – Maroc se va disputa sâmbătă, 4 iulie 2026, la Houston, partida putând fi urmărită în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Canada – Maroc, primul duel din optimile de finală ale Campionatului Mondial

Maroc e favorită în acest duel, ţinând cont că, deşi e ţară gazdă, Canada va juca în Statele Unite meciul din optimile Cupei Mondiale.

Canada s-a calificat în optimi după ce a învins la limită, cu 1-0, Africa de Sud, cu un gol marcat în prelungirile meciului, de Eustaquio (min. 90+2). De partea cealaltă, Maroc a eliminat dramatic Olanda, la loviturile de departajare, după un duel absolut “nebun”. Gakpo, care trece prin momente teribile după ce soţia lui a pierdut sarcina, a deschis scorul în minutul 72. Marocanii au egalat în prelungiri, Issa Diop marcând în minutul 90+1. În cele două reprize de prelungiri nu s-a marcat. La loviturile de departajare emoţiile şi-au spus cuvântul. Pentru olandezi au ratat Justin Kluivert, Timber şi Summerville. La marocani au ratat El Aynaoui şi Hakimi. Ismael Saibari a înscris, de la punctul cu var, golul care a dus Marocul în optimile de finală.

Selecţionerul Franţei, Didier Deschamps (57 de ani), includea Marocul printre favorite la acest turneu final. După “thriller-ul” cu Olanda, Marocul ar trebui, teoretic, să aibă un meci mai uşor cu Canada.