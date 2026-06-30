Ştim primul meci din optimile Campionatului Mondial! Cu cine se duelează “pariul” lui Deschamps pentru sferturi

Canada – Maroc este primul meci din optimile Campionatului Mondial 2026, turneu final transmis exclusiv în România în Universul Antena.
Canada – Maroc se va disputa sâmbătă, 4 iulie 2026, la Houston, partida putând fi urmărită în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.
Canada – Maroc, primul duel din optimile de finală ale Campionatului Mondial
Maroc e favorită în acest duel, ţinând cont că, deşi e ţară gazdă, Canada va juca în Statele Unite meciul din optimile Cupei Mondiale.
Canada s-a calificat în optimi după ce a învins la limită, cu 1-0, Africa de Sud, cu un gol marcat în prelungirile meciului, de Eustaquio (min. 90+2). De partea cealaltă, Maroc a eliminat dramatic Olanda, la loviturile de departajare, după un duel absolut “nebun”. Gakpo, care trece prin momente teribile după ce soţia lui a pierdut sarcina, a deschis scorul în minutul 72. Marocanii au egalat în prelungiri, Issa Diop marcând în minutul 90+1. În cele două reprize de prelungiri nu s-a marcat. La loviturile de departajare emoţiile şi-au spus cuvântul. Pentru olandezi au ratat Justin Kluivert, Timber şi Summerville. La marocani au ratat El Aynaoui şi Hakimi. Ismael Saibari a înscris, de la punctul cu var, golul care a dus Marocul în optimile de finală.
Selecţionerul Franţei, Didier Deschamps (57 de ani), includea Marocul printre favorite la acest turneu final. După “thriller-ul” cu Olanda, Marocul ar trebui, teoretic, să aibă un meci mai uşor cu Canada.
Deschamps anticipa că Marocul ar putea ajunge departe la Campionatul Mondial 2026
„La fel ca și voi, le consider pe Germania, Spania, Franța, Portugalia, Anglia, Argentina, Brazilia, iar apoi echipe africane precum Marocul, care au ajuns în semifinale și continuă să progreseze. De ce nu ar putea fi acolo o altă echipă africană? Astăzi sunt 48 de echipe participante la Cupa Mondială”, declara Didier Deschamps.
Între timp, Germania a părăsit turneul, fiind eliminată, tot la loviturile de departajare, de Paraguay.
Acelaşi Deschamps le-a transmis jucătorilor săi, după ce a revenit pe banca Franţei la Mondial (a absentat de la duelul cu Norvegia din cauza decesului mamei sale), că fiecare meci la acest turneu final poate fi ultimul, pentru orice echipă.
“Prima competiție s-a terminat. Dar există o a doua. Pentru cei dintre voi care ați jucat deja într-o Cupă Mondială, acolo se schimbă totul. Este aceeași competiție, dar este o altă competiție. Fiecare meci poate fi ultimul”, a fost mesajul lui Deschamps pentru jucătorii săi.
Franţa întâlneşte Suedia, de la ora 00:00, pentru un loc în optimile competiţiei. Meciul va fi în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.
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