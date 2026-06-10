„De ce nu?” Didier Deschamps a numit naționala care poate produce surpriza la Campionatul Mondial

Didier Deschamps, alături de jucătorii naționalei Franței, înainte de Campionatul Mondial 2026/ Profimedia

Didier Deschamps (57 de ani), selecționerul Franței, a numit naționala care poate produce surpriza la Campionatul Mondial, care va începe joi, live în Universul Antena. Meciul de deschidere, Mexic – Africa de Sud, va fi în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY, de la ora 22:00.

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De la ora 20:30, pe Antena 1 și live în AntenaPLAY, va avea loc ceremonia de deschidere a turneului final. Shakira e capul de afiș al show-ului pregătit pe legendarul stadion Azteca.

Didier Deschamps, convins că Maroc poate fi surpriza Campionatului Mondial 2026

Didier Deschamps a acordat un interviu înainte de startul Campionatului Mondial. Selecționerul Franței a fost întrebat despre favoritele la câștigarea marelui trofeu, numind mai multe naționale de top.

Deschamps este de părere, de asemenea, că echipele din Africa pot avea rezultate notabile la turneul final mondial, care va începe joi. El a numit naționala Marocului, amintind de parcursul fabulos avut la Cupa Mondială din 2022.

Maroc a reușit să ajungă până în semifinalele Mondialului găzduit de Qatar în urmă cu patru ani, eliminând Portugalia în sferturi. În careul de ași, marocanii au fost învinși de Franța, scor 0-2.