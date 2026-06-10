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„De ce nu?” Didier Deschamps a numit naționala care poate produce surpriza la Campionatul Mondial

Viviana Moraru Publicat: 10 iunie 2026, 20:10

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De ce nu?” Didier Deschamps a numit naționala care poate produce surpriza la Campionatul Mondial

Didier Deschamps, alături de jucătorii naționalei Franței, înainte de Campionatul Mondial 2026/ Profimedia

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Didier Deschamps (57 de ani), selecționerul Franței, a numit naționala care poate produce surpriza la Campionatul Mondial, care va începe joi, live în Universul Antena. Meciul de deschidere, Mexic – Africa de Sud, va fi în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY, de la ora 22:00.

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De la ora 20:30, pe Antena 1 și live în AntenaPLAY, va avea loc ceremonia de deschidere a turneului final. Shakira e capul de afiș al show-ului pregătit pe legendarul stadion Azteca.

Didier Deschamps, convins că Maroc poate fi surpriza Campionatului Mondial 2026

Didier Deschamps a acordat un interviu înainte de startul Campionatului Mondial. Selecționerul Franței a fost întrebat despre favoritele la câștigarea marelui trofeu, numind mai multe naționale de top.

Deschamps este de părere, de asemenea, că echipele din Africa pot avea rezultate notabile la turneul final mondial, care va începe joi. El a numit naționala Marocului, amintind de parcursul fabulos avut la Cupa Mondială din 2022.

Maroc a reușit să ajungă până în semifinalele Mondialului găzduit de Qatar în urmă cu patru ani, eliminând Portugalia în sferturi. În careul de ași, marocanii au fost învinși de Franța, scor 0-2.

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„La fel ca și voi, le consider pe Germania, Spania, Franța, Portugalia, Anglia, Argentina, Brazilia, iar apoi echipe africane precum Marocul, care au ajuns în semifinale și continuă să progreseze. De ce nu ar putea fi acolo o altă echipă africană? Astăzi sunt 48 de echipe participante la Cupa Mondială”, a declarat Didier Deschamps, conform marca.com.

Maroc va face parte din Grupa C la Campionatul Mondial, alături de Brazilia, Haiti și Scoția. În primul meci, africanii se vor duela cu brazilienii lui Carlo Ancelotti, duminică, de la ora 01:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.

De cealaltă parte, Franța va împărți Grupa I cu Senegal, Norvegia și Irac. În primul meci, campioana mondială din 2018 o va înfrunta pe Senegal. Partida se va disputa marți, de la ora 22:00.

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