Superb! Gestul făcut de Didier Deschamps când l-a scos pe Kylian Mbappe de pe teren în Franța – Suedia

Didier Deschamps și Kylian Mbappe au oferit o imagine fabuloasă în meciul dintre Franța și Suedia din 16-imile Cupei Mondiale.

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După ce a luat decizia de a-l înlocui de pe teren în minutul 85, selecționerul “Les Bleus” a făcut un gest sugestiv și s-a “înclinat” în fața superstarului de la Real Madrid.

Mbappe și Deschamps, moment genial la Cupa Mondială

Franța s-a calificat în optimile de finală de la Cupa Mondială, după ce a făcut show contra Suediei la New York/New Jersey, scor 3-0. Mbappe a făcut “dubla” și a devenit al doilea cel mai mare marcator din istoria World Cup, ajungând la 18 goluri și devansându-l pe Miroslav Klose.

După primul gol înscris, atacantul de 27 de ani s-a dus “țintă” la banca Franței și l-a îmbrățișat pe Didier Deschamps, un gest superb venit din partea fotbalistului pentru antrenorul său. Celebrarea a venit în contextul în care selecționerul “Les Bleus” și-a pierdut mama recent.

Pe finalul meciului, după ce Mbappe a marcat și al doilea gol, Deschamps i-a întors gestul atunci când a decis să îl scoată de pe teren. În timp ce jucătorul francez se îndrepta spre marginea terenului, selecționerul Franței a făcut o plecăciune în fața sa.