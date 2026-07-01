Superb! Gestul făcut de Didier Deschamps când l-a scos pe Kylian Mbappe de pe teren în Franța – Suedia

Didier Deschamps și Kylian Mbappe au oferit o imagine fabuloasă în meciul dintre Franța și Suedia din 16-imile Cupei Mondiale.
După ce a luat decizia de a-l înlocui de pe teren în minutul 85, selecționerul “Les Bleus” a făcut un gest sugestiv și s-a “înclinat” în fața superstarului de la Real Madrid.
Mbappe și Deschamps, moment genial la Cupa Mondială
Franța s-a calificat în optimile de finală de la Cupa Mondială, după ce a făcut show contra Suediei la New York/New Jersey, scor 3-0. Mbappe a făcut “dubla” și a devenit al doilea cel mai mare marcator din istoria World Cup, ajungând la 18 goluri și devansându-l pe Miroslav Klose.
După primul gol înscris, atacantul de 27 de ani s-a dus “țintă” la banca Franței și l-a îmbrățișat pe Didier Deschamps, un gest superb venit din partea fotbalistului pentru antrenorul său. Celebrarea a venit în contextul în care selecționerul “Les Bleus” și-a pierdut mama recent.
Pe finalul meciului, după ce Mbappe a marcat și al doilea gol, Deschamps i-a întors gestul atunci când a decis să îl scoată de pe teren. În timp ce jucătorul francez se îndrepta spre marginea terenului, selecționerul Franței a făcut o plecăciune în fața sa.
🚨 WATCH: Didier Deschamps’ reaction says it all. 🇫🇷
The France manager bowed to Mbappé after his brace against Sweden. pic.twitter.com/72CcUcRCxv
— Sports on Predict (@predictdotsport) July 1, 2026
Odată cu reușitele sale din meciul cu Suedia, Mbappe a devenit și jucătorul cu cele mai multe goluri în fazele eliminatorii de la Cupa Mondială, 10 la număr în prezent.
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