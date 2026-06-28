Trei concluzii după Columbia – Portugalia 0-0: „jogo bonito” și magicianul Roberto Martínez

1. Columbia a fost mai expansivă și mai generoasă, pe scurt mai bună decât Portugalia, de parcă sud-americanii ar fi avut nevoie de victorie, nu ai lui Martínez. Echipa lui Nestor Lorenzo e printre cele mai bine antrenate de la acest Mondial. Plimbă mingea cu talent și în același timp cu știință, amintind pe undeva de Brazilia Brazilie, de dinainte ca Seleção să descopere și să îmbrățișeze pragmatismul european. Nu degeaba Columbia lui Nestor Lorenzo, numit selecționer acum patru ani, n-a pierdut decât șapte meciuri din 48. Dacă devin mai puțin risipitori cu ocaziile, „los cafeteros” sunt cel puțin material de sferturi.

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2. Roberto Martínez e un magician, îi dai calitate premium și ți-o ascunde cât ai clipi. E o contraperformanță de proporții să ai lotul pe care îl are Portugalia și să te prezinți așa la un meci pe care trebuie să-l câștigi. Lusitanii au stat jos, la cutie, și s-au lăsat dominați de columbieni, ca și cum i-ar fi „coafat” acest 0-0. Când îi ai pe Ronaldo, Bruno Fernandes, Rúben Neves, Vitinha, João Félix sau Rafael Leão, dar Columbia încheie meciul cu 26 de șuturi, mai multe pase și mai multă posesie, ar trebui să-ți cauți alte vocații și specializări.

3. S-a tot zis că Ronaldo trage în jos echipa. Cristiano nu-i deloc în formă, nu mai ridică naționala cum o făcea pe vremuri, dar imaginea asta nefericită a Portugaliei nu atârnă exclusiv pe umerii lui. Pe lângă Martínez, Portugalia e trasă în jos de nepăsarea colectivă. Nimeni nu se simte responsabil, toți au la îndemână alibiul Ronaldo. Toți știu că orice ar face, oricât de apatici ar fi și „pe vârfuri” ar juca, n-or să fie niciodată scoși țapi ispășitori câtă vreme pe teren e Ronaldo.