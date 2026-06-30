Trei concluzii după Olanda – Maroc 1-1, 2-3 d.l.d.: fotbalul câștigă, nimeni n-o să-i ducă dorul „Portocalei”

1. Se tot spune că o echipă din Africa va câștiga Mondialul până la urmă. Dacă va fi să fie, atunci trebuie să fie această echipă a Marocului, probabil cea mai bună pe care a dat-o vreodată continentul negru. La un Mondial la care cele mai multe naționale „clocesc” mingea și o cară mecanic în benzi, nord-africanii vin cu cel mai direct și intens fotbal. Marocul lui Ouahbi e exploziv, inteligent și puternic fizic, are practic tot ce îi trebuie să se bată cu oricine la acest turneu.

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2. „Leii din Atlas” au avut-o în buzunar pe Olanda, au înghesuit-o și au obligat-o să se apere cum o fac Andorra sau San Marino. Verbruggen a fost omul meciului pentru olandezi, care au fost atât de sufocați încât ajunseseră să tragă de timp spre minutul 120. Ce-i drept, Marocul trebuia să lichideze meciul încă din primele 90 de minute, apoi măcar în prelungiri, dar Hakimi, Saibari și Rahimi s-au lovit ba de ghinion, ba de Verbruggen. Nord-africanii au salvat meciul la loviturile de departajare și au evitat ceea ce ar fi fost cea mai nedreaptă eliminare din istoria recentă a Cupei Mondiale.

3. Olanda ia drumul Germaniei și pleacă acasă devreme de tot, dar pentru fotbal e mai bine așa. Semnele de slăbiciune ale echipei lui Koeman au fost acolo, numai că n-au prea fost luate în seamă. Olandezii au tremurat cu Japonia, apoi și-au recăpătat încrederea cu două victorii în fața unor adversari modești și așa au uitat de probleme. La final, rămâne în urmă o Olandă de care n-o să-i fie dor absolut nimănui. O echipă care a arătat multă forță fizică, ceva disciplină, dar prea puțină gleznă și imaginație.