Un alt selecţioner de la Mondial e OUT: “Îmi iau rămas-bun de la o familie minunată, am dat totul”

Un alt selecţioner de la Campionatul Mondial 2026, turneu final transmis exclusiv în România în Universul Antena, şi-a anunţat plecarea. Selecţionerul Ecuadorului, Sebastian Beccacece (45 de ani), părăseşte naţionala pe care a condus-o din august 2024.

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Contractul lui Beccacece se încheia după Mondial şi el nu va fi prelungit. Mexic a învins Ecuadorul cu 2-0, în şaisprezecimile Mondialului. Quinones (min. 22) şi Raul Jimenez (min. 31) au înscris două goluri superbe pentru una dintre gazdele Mondialului. În urma acestui meci, Mexic rămâne cu victorii pe linie, până acum, la Mondial şi fără gol primit!

Sebastian Beccacece pleacă de la naţionala Ecuadorului: “Am dat totul”

“Mi-ar fi plăcut să continui, să fi fost astăzi, probabil, victorios într-un alt meci. Cred că ar fi fost îndeplinirea obiectivului pe care ni-l doream, dar fotbalul este așa.

Rezultatele sunt cele care contează și astăzi îmi vine momentul să-mi iau rămas-bun de la o familie frumoasă, minunată, dar cu multă recunoștință, cu multă liniște și pace interioară, pentru că am dat totul”, a declarat Sebastian Beccacece după înfrângerea cu Mexic.

Ecuador rămâne cu victoria fantastică împotriva Germaniei, cu 2-1, în ultimul meci din grupă. Partida a însemnat calificarea Ecuadorului în fazele eliminatorii, după un start slab de Mondial. Coasta de Fildeş a învins-o cu 1-0 pe Ecuador în primul meci al sud-americanilor la Mondial. A urmat apoi remiza cu Curacao, 0-0. După victoria cu Germania, Ecuador a prins locul 3 în grupă, cu 4 puncte, după Mannschaft şi Coasta de Fildeş, ambele cu 6 puncte. Între timp, Germania a părăsit şi ea Mondialul, fiind eliminată surprinzător, la loviturile de departajare, de Paraguay. Federaţia Germană îl vrea plecat pe Nagelsmann, care ar urma să fie înlocuit cu Jurgen Klopp.