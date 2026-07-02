Un fost atacant legendar, uluit de ce a putut face Harry Kane: “E cel mai mare al secolului. Sper să ia Balonul de Aur”

Harry Kane (32 de ani) a fost eroul Angliei în victoria la limită a naţionalei pregătite de Thomas Tuchel (52 de ani), cu 2-1, contra RD Congo. Congolezii au deschis surprinzător scorul, în minutul 7, prin Cipenga. Căpitanul Angliei a ieşit din nou la rampă, după ce în finalul primei reprize i s-a refuzat un penalty, deşi a existat un contact între el şi portarul congolez Mpasi, în careu.

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Kane a egalat, mai întâi, în minutul 75, cu o lovitură de cap, după o centrare foarte bună a lui Anthony Gordon. După o ratare a lui Bellingham, în minutul 86, acelaşi Gordon i-a pasat lui Kane, iar căpitanul Angliei a driblat un adversar şi a şutat imparabil, în vinclu.

Alan Shearer: “Harry Kane este cel mai mare atacant al secolului XXI”

Fostul atacant legendar al naţionalei Angliei, Alan Shearer (55 de ani), a fost uluit de ce a putut realiza Kane în meciul cu RD Congo. Practic, Kane i-a dus singur pe englezi în optimile de finală, unde Anglia va întâlni un adversar ce a câştigat toate meciurile de la Mondial până acum şi nu a primit gol! Este vorba despre Mexic.

“El (n.r.: Harry Kane) este cel mai mare atacant al secolului XXI, cu tot respectul pentru ceilalți, dar este cel mai bun. Dacă i-am scoate contribuția din acest turneu final, Anglia nu ar fi ajuns în șaisprezecimile de finală. Sper să câștige Balonul de Aur anul acesta. De ce nu ar putea?”, a declarat Alan Shearer.

Mexic – Anglia e luni, 6 iulie, de la ora 03:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Englezii vor trebui să facă faţa nu numai unui adversar foarte puternic, ci şi unui stadion Azteca, de aproape 88.000 de locuri, arhiplin. Cei mai mulţi fani vor încuraja ţara gazdă, Mexicul.