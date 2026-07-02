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Un parior a mizat o sumă incredibilă la meciul Belgia – Senegal, după ce pierduse deja 2 milioane! Nici acum nu a avut noroc

Bogdan Stănescu Publicat: 2 iulie 2026, 9:42

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Un parior a mizat o sumă incredibilă la meciul Belgia – Senegal, după ce pierduse deja 2 milioane! Nici acum nu a avut noroc

Imagine din meciul Belgia - Senegal / Profimedia Images

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Un parior care pierduse 2 milioane de dolari, mizând pe remiză la meciul dintre Mexic şi Ecuador, încheiat cu victoria cu 2-0 a ţării gazdă de la Mondial, nu s-a lăsat şi a jucat 7.3 milioane de dolari la meciul dintre Belgia şi Senegal!

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Spera să recupereze pierderea, mizând pe o victorie a Belgiei în timpul regulamentar. Ar fi încasat peste 15 milioane de dolari. Nici de această dată nu a avut însă noroc. Belgia s-a calificat în optimile Mondialului, dar a făcut-o după prelungiri. A fost un meci absolut “nebun”. Senegalezii au condus cu 2-0, după golurile marcate de Diarra (min. 24) şi Sarr (min. 51), dar belgienii au întors fabulos scorul.

A pariat 7.3 milioane de dolari pe meciul Belgia – Senegal, după ce pierduse 2 milioane pe Mexic – Ecuador! Nici acum nu a câştigat

Introdus la pauză în locul lui De Ketelaere, Lukaku a fost din nou decisiv pentru belgieni. Atacantul a marcat în minutul 86, apoi căpitanul Tielemans a adus egalarea, cu un gol marcat în minutul 89.

În prelungiri, acelaşi Tielemans a transformat o lovitură de la 11 metri, în minutul 120+5, şi a dus Belgia în optimile de finală. Naţionala pregătită de Rudi Garcia va da piept cu una dintre ţările gazdă, Statele Unite.

SUA – Belgia se va disputa marţi, 7 iulie, de la ora 03:00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Americanii nu vor putea conta pe vedeta lor, atacantul de 24 de ani Folarin Balogun, eliminat în meciul cu Bosnia, în care a deschis scorul. Eliminarea lui Balogun i-a scos din minţi pe americani. Aceştia s-au revoltat, cunoscutul jurnalist sportiv şi comentator Ben Jacobs remarcând că, pentru aceeaşi intrare, Messi nu a fost eliminat în meciul cu Algeria.

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