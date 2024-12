Victor Piţurcă a comentat grupa României din preliminariile World Cup: "Mai bine de atât nu se putea"! Verdictul fostului selecţioner: "Suntem peste ei" - Antena Sport

Victor Piţurcă este de părere că, în acest moment, naţionala îi este inferioară Austriei, dar că este peste Bosnia.

Fostul selecţioner consideră că ne vom lupta de la egal la egal cu Austria, având în vedere că jucătorii naţionalei au căpătat şi ei experienţă. Piţurcă a catalogat grupa României de calificare la Campionatul Mondial din 2026 drept una „excelentă”. World Cup 2026 şi World Cup 2030 vor fi transmise exclusiv în Universul Antena.

„(n.r: despre grupa României) Excelentă. Mai bine de atât nici că se putea. Nici nu înţeleg cum am putut să cădem în asemenea grupă.

Avem şanse mari, ne batem cu Austria, care nu e de speriat, dar mi se pare, în momentul de faţă, o echipă peste noi. Însă şi jucătorii noştri au făcut un salt valoric, au acumulat experienţă, deci putem să ne batem de la egal la egal şi cu Austria.

Bosnia va fi un arbitru în această luptă. Nu o văd pe Bosnia să pună probleme, cu toate că Bosnia am auzit că a adus mulţi jucători tineri la echipa naţională. S-ar putea să facă şi ei un salt valoric, dar din ce am văzut. Am văzut toate meciurile, am văzut şi Bosnia, nu e o echipă peste noi. Eu zic că în momentul ăsta noi suntem peste ei”, a declarat Victor Piţurcă.