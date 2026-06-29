Vinicius, în lacrimi la Cupa Mondială: “Nu mai am cuvinte”. De la ce a pornit totul

Vinicius a avut un moment de slăbiciune în cantonamentul Braziliei de la Cupa Mondială, unde a primit un mesaj video din partea bunicii sale, o persoană care i-a marcat copilăria. În momentul în care acorda un interviu la o emisiune, starul “Selecao” și-a văzut persoana dragă pe ecran și a început să plângă atunci când a vorbit despre cât de importantă a fost pentru ea.
Cupa Mondială din 2026 a reprezentat în faza grupelor o scenă pe care starurile “sportului rege” să iasă la rampă. Printre cei mai buni jucători din primele trei meciuri de la turneul final a fost și Vinicius, cel care a marcat patru goluri și a oferit o pasă decisivă în partidele cu Maroc, Haiti și Scoția din Grupa C.
Vinicius, în lacrimi când și-a văzut bunica
Înainte de a înfrunta Japonia în 16-imile de finală ale competiției, Vinicius a fost invitat în cadrul unei emisiuni, unde a vorbit despre mai multe aspecte, precum ambițiile Braziliei de la Mondial sau lupta împotriva rasismului. Organizatorii emisiunii au pregătit și un moment special pentru jucătorul de 25 de ani, care a primit un mesaj video din partea bunicii sale.
Vizibil emoționat, fotbalistul lui Real Madrid a zâmbit când și-a văzut persoana dragă, după care a început să plângă în momentul în care a vorbit despre cum i-a marcat bunica sa copilăria. Moderatorul a ținut să îl consoleze pe jucătorul lui Carlo Ancelotti, care și-a continuat ulterior discursul.
“E o persoană foarte specială, pentru că tatăl meu a fost mereu departe, iar eu am crescut cu mama mea, cu frații mei și cu bunica mea. Casa era una mică, iar eu am dormit alături de noi în nenumărate nopți.
Nu mai am cuvinte. Mi-a conturat viața. Știu că vine și momentul în care oamenii ne părăsesc, așa că mă bucur de fiecare moment alături de ea. Ei (n.r. cei din familie) au făcut totul posibil ca eu să pot să îmi îndeplinesc visul. Să o văd fericită e de neprețuit“, a spus starul “Selecao”, conform marca.com.
🚨VEJA: Vini Jr. se emociona com recado de sua avó: “passei até os 16 anos morando com ela”. #Domingão pic.twitter.com/R1OJuIqGHY
— CHOQUEI (@choquei) June 28, 2026
Meciul dintre Brazilia și Japonia din 16-imile Cupei Mondiale va avea loc azi de la ora 20:00, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY. Partida va putea fi urmărită și în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația AntenaSport.
- Istorie! Primul antrenor eliminat din 16-imile Cupei Mondiale a doborât un record la 74 de ani
- Adrian Mutu a numit capitolul la care România e sub toate echipele de la Cupa Mondială: “Ritmul, mult mai ridicat”
- Programul zilei a 19-a de la Campionatul Mondial | Brazilia, Germania și Olanda urcă pe scenă, în direct pe Antena1 și AntenaPLAY
- Drama prin care a trecut eroul Canadei. Stephen Eustaquio a plâns la interviu, după golul istoric marcat
- Moment unic la Mondial! Selecționerul Canadei i-a strâns pe jucători în cerc și le-a ținut discurs: „Gândiți-vă ce ați făcut!”