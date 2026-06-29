Vinicius, în lacrimi la Cupa Mondială: “Nu mai am cuvinte”. De la ce a pornit totul

Vinicius a avut un moment de slăbiciune în cantonamentul Braziliei de la Cupa Mondială, unde a primit un mesaj video din partea bunicii sale, o persoană care i-a marcat copilăria. În momentul în care acorda un interviu la o emisiune, starul “Selecao” și-a văzut persoana dragă pe ecran și a început să plângă atunci când a vorbit despre cât de importantă a fost pentru ea.

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Cupa Mondială din 2026 a reprezentat în faza grupelor o scenă pe care starurile “sportului rege” să iasă la rampă. Printre cei mai buni jucători din primele trei meciuri de la turneul final a fost și Vinicius, cel care a marcat patru goluri și a oferit o pasă decisivă în partidele cu Maroc, Haiti și Scoția din Grupa C.

Vinicius, în lacrimi când și-a văzut bunica

Înainte de a înfrunta Japonia în 16-imile de finală ale competiției, Vinicius a fost invitat în cadrul unei emisiuni, unde a vorbit despre mai multe aspecte, precum ambițiile Braziliei de la Mondial sau lupta împotriva rasismului. Organizatorii emisiunii au pregătit și un moment special pentru jucătorul de 25 de ani, care a primit un mesaj video din partea bunicii sale.

Vizibil emoționat, fotbalistul lui Real Madrid a zâmbit când și-a văzut persoana dragă, după care a început să plângă în momentul în care a vorbit despre cum i-a marcat bunica sa copilăria. Moderatorul a ținut să îl consoleze pe jucătorul lui Carlo Ancelotti, care și-a continuat ulterior discursul.

“E o persoană foarte specială, pentru că tatăl meu a fost mereu departe, iar eu am crescut cu mama mea, cu frații mei și cu bunica mea. Casa era una mică, iar eu am dormit alături de noi în nenumărate nopți.