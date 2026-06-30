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Zlatan Ibrahimovic l-a “distrus” după ce favorita a fost eliminată de la Mondial: “E vina lui. Arată ce eşti”

Bogdan Stănescu Publicat: 30 iunie 2026, 9:08

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Zlatan Ibrahimovic l-a distrus după ce favorita a fost eliminată de la Mondial: E vina lui. Arată ce eşti

Zlatan Ibrahimovic / Profimedia Images

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Zlatan Ibrahimovic (44 de ani) consideră că principalul vinovat pentru eliminarea Olandei de la Campionatul Mondial 2026, turneu final transmis exclusiv în România în Universul Antena, este selecţionerul batavilor, Ronald Koeman (63 de ani).

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Una din favoritele la trofeu la Mondialul din această vară, indicată de mulţi ca posibilă câştigătoare a trofeului, Olanda a părăsit prematur competiţia, în şaisprezecimi. Olanda a deschis scorul în min. 72, prin Gakpo, dar Diop a dat lovitura, egalând în minutul 90+1. În cele două reprize de prelungiri niciuna dintre echipe nu a marcat, iar marocanii s-au impus la loteria loviturilor de departajare, unde au fost ceva mai inspiraţi ca olandezii.

Zlatan Ibrahimovic l-a criticat dur pe Ronald Koeman: “E vina lui. Nu am recunoscut această echipă olandeză”

“Cred că această înfrângere este vina lui Ronald Koeman. Nu am recunoscut această echipă olandeză.

A pierdut cu o identitate care nu este identitatea olandeză. Asta mă enervează. Să pierzi cu identitatea ta… asta arată ce ești”, a declarat Zlatan Ibrahimovic, expert pentru Fox Sports în perioada Mondialului.

Chiar dacă eliminarea Olandei atât de devreme e o surpriză, şocul de până acum al şaisprezecimilor Mondialului l-a reprezentat eliminarea Germaniei, tot la loviturile de departajare, contra Paraguayului.

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Paraguay s-a calificat în şaisprezecimi de pe locul 3 în grupa D, din care mai făceau parte SUA, Australia şi Turcia. În prima etapă a grupelor, a fost învinsă fără drept de apel, 1-4, de Statele Unite, una dintre cele trei ţări gazdă. Au urmat o victorie la limită, 1-0, cu Turcia, chiar dacă au avut un jucător eliminat şi un egal în ultima etapă, 0-0, cu Australia.

Cel mai probabil, Ronald Koeman va fi schimbat de la naţionala Olandei după acest Mondial, el încheindu-şi contractul. Lucrurile sunt mai complicate în privinţa lui Julian Nagelsmann (38 de ani), pe care nemţii îl vor demis. Acesta are contract până în vara lui 2028. Nagelsmann a anunţat deja că nu renunţă la post, aşa că Federaţia Germană de Fotbal va trebui să facă un efort financiar uriaş dacă îl vrea schimbat.

 

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