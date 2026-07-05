Zlatan Ibrahimovic n-a stat pe gânduri după Franţa – Paraguay 1-0: “Eu aş fi primit patru cartonaşe roşii”

Echipa Franţei îşi continuă parcursul la Cupa Mondială din 2026 după ce a rezistat jocului extrem de dur al Paraguayului în optimile de finală (1-0). În calitate de comentator pentru Fox Sports, Zlatan Ibrahimovici a lăudat atitudinea „Bleus” în faţa loviturilor şi provocărilor adversarilor.

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Ca o reîntoarcere la 1998. Dar mai rău. Douăzeci şi opt de ani mai târziu, echipa Franţei s-a reîntâlnit cu Paraguayul într-un meci sufocant din optimile de finală. La fel ca pe gazonul de la Bollaert, Didier Deschamps, pe atunci căpitan al “Bleus”, s-a confruntat la Philadelphia cu o apărare compactă şi adversari agresivi în cadrul acestei partide din Cupa Mondială din 2026. Dar, în timp ce coechipierii lui José Luis Chilavert reuşiseră pe atunci să respecte regulile jocului, versiunea din 2026 a echipei Guarani a scandalizat lumea fotbalului.

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Loviturile repetate, provocările, insultele… sud-americanii au încercat totul pentru a-i scoate din sărite pe “Les Bleus”, totul cu complicitatea unui arbitru, Ilgiz Tantashev, complet depăşit de situaţie şi pasiv în faţa comportamentului coechipierilor lui Julio Enciso.

Principala provocare pentru Kylian Mbappé şi coechipierii săi a fost, aşadar, să rămână concentraţi. Misiune îndeplinită cu brio, potrivit lui Zlatan Ibrahimovici.

“Astăzi a fost o provocare diferită pentru echipa Franţei. Era mai degrabă vorba de a nu se lăsa provocaţi, de a rămâne calmi, de a nu-şi pierde echilibrul, de a nu cădea în capcanele paraguayenilor”, a declarat consultantul postului american Fox Sports în timpul Cupei Mondiale.