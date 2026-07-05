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Zlatan Ibrahimovic n-a stat pe gânduri după Franţa – Paraguay 1-0: “Eu aş fi primit patru cartonaşe roşii”

Dan Roșu Publicat: 5 iulie 2026, 16:16

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Zlatan Ibrahimovic n-a stat pe gânduri după Franţa – Paraguay 1-0: Eu aş fi primit patru cartonaşe roşii

Zlatan Ibrahimovic - Getty Images

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Echipa Franţei îşi continuă parcursul la Cupa Mondială din 2026 după ce a rezistat jocului extrem de dur al Paraguayului în optimile de finală (1-0). În calitate de comentator pentru Fox Sports, Zlatan Ibrahimovici a lăudat atitudinea „Bleus” în faţa loviturilor şi provocărilor adversarilor.

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Ca o reîntoarcere la 1998. Dar mai rău. Douăzeci şi opt de ani mai târziu, echipa Franţei s-a reîntâlnit cu Paraguayul într-un meci sufocant din optimile de finală. La fel ca pe gazonul de la Bollaert, Didier Deschamps, pe atunci căpitan al “Bleus”, s-a confruntat la Philadelphia cu o apărare compactă şi adversari agresivi în cadrul acestei partide din Cupa Mondială din 2026. Dar, în timp ce coechipierii lui José Luis Chilavert reuşiseră pe atunci să respecte regulile jocului, versiunea din 2026 a echipei Guarani a scandalizat lumea fotbalului.

Zlatan Ibrahimovic n-a stat pe gânduri după Franţa – Paraguay 1-0: “Eu aş fi primit patru cartonaşe roşii”

Loviturile repetate, provocările, insultele… sud-americanii au încercat totul pentru a-i scoate din sărite pe “Les Bleus”, totul cu complicitatea unui arbitru, Ilgiz Tantashev, complet depăşit de situaţie şi pasiv în faţa comportamentului coechipierilor lui Julio Enciso.

Principala provocare pentru Kylian Mbappé şi coechipierii săi a fost, aşadar, să rămână concentraţi. Misiune îndeplinită cu brio, potrivit lui Zlatan Ibrahimovici.

“Astăzi a fost o provocare diferită pentru echipa Franţei. Era mai degrabă vorba de a nu se lăsa provocaţi, de a rămâne calmi, de a nu-şi pierde echilibrul, de a nu cădea în capcanele paraguayenilor”, a declarat consultantul postului american Fox Sports în timpul Cupei Mondiale.

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“Franţa a dat dovadă de calm. Au fost liniştiţi, au făcut ce aveau de făcut. Le-au răspuns zâmbind, acesta este cel mai bun răspuns. Înscrii goluri, câştigi meciul, te duci la suporterii tăi şi sărbătoreşti… acesta este cel mai bun mod de a răspunde.”

Complimentele sunt cu atât mai sincere din partea suedezului cu cât el însuşi nu ar fi fost sigur că ar fi putut urma această linie de comportament. “Este foarte greu (să rămâi calm). Eu aş fi primit cu siguranţă patru cartonaşe roşii în acest meci. Şi poate că aş fi trimis pe cineva la… Îmi place să joc corect. Nu-mi place când cineva încearcă să mă provoace, dar asta face parte din joc.”

După ce au trecut peste confruntarea fizică cu paraguayenii, “Les Bleus” se îndreaptă acum spre sferturile de finală şi meciul cu Marocul de joi, de la ora 23.00, live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

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