Ce sacrificii a făcut Ilie Dumitrescu pentru a putea jucat în meciul de adio al „Generației de Aur”! Cât de mult a slăbit - Antena Sport

Am vorbit cu colegii mei să invităm câte un jucător alături de care am jucat. Vrem ca echipa adversă să fie condusă de Mourinho, să vină Stoichkov, Rivaldo, Figo, printre invitați. Am ales să anunțăm evenimentul cu 7 luni înainte ca să avem timp să ne pregătim, să onorăm tricoul echipei naționale.

E greu să știm că nu vom mai juca niciodată împreună. Merităm acest spectacol, fiecare dintre noi, la 30 de ani de la CM 1994. M-am gândit de mult la acest eveniment, am vrut să aibă loc la inaugurarea stadionului din Ghencea. Ministrul de atunci, Ciucă, și-a dat acordul, dar a venit pandemia”, a declarat Gică Popescu.