Ciprian Tătăruşanu l-a făcut praf pe Helmut Duckadam: "Nu mi-a dat niciun sfat pozitiv!" Acuzaţii dure - Antena Sport

Ciprian Tătăruşanu l-a făcut praf pe Helmut Duckadam

Ciprian Tătăruşanu l-a făcut praf pe Helmut Duckadam. Fostul portar de la FCSB a spus că „Eroul de la Sevilla", pe vremea când era preşedintele clubului, nu i-a dat niciodată un sfat pozitiv.

Mai mult, Tătăruşanu a fost deranjat de faptul că Duckadam nu îi spunea nimic în faţă, dar îl critica dur la TV. Cei doi au avut o relaţie tensionată pe vremea când au colaborat la FCSB.

Ciprian Tătăruşanu l-a făcut praf pe Helmut Duckadam

„Cel mai bun exemplu e Duckadam, care, deși a fost președintele Stelei atâția ani, nu mi-a dat niciun sfat pozitiv. Venea la antrenamente, ne-am văzut de multe ori, dar niciodată nu m-a oprit să-mi dea un sfat! Însă imediat cum a avut ocazia, m-a criticat dur în public, și au fost critici destul de acide. Și văd că se întâmplă asta cu toți portarii care evoluează la Steaua. Nu am încercat să vorbesc cu el, mi s-a părut că nu e normal ce face și am evitat să-i cer explicații", a spus Ciprian Tătăruşanu la gsp.ro.

În urmă cu câţiva ani, Helmut Duckadam a recunoscut că nu a avut o relaţie bună cu Tătăruşanu şi că acesta nu l-a suportat niciodată.

„În mine n-are încredere, cu siguranță. Tătărușanu nu m-a suportat niciodată. Cu ani în urmă – nici nu eram încă la Steaua -, venise pe bani foarte mulți de la Bistrița, 1,2 milioane de dolari sau ceva de genul, și nu juca, era rezerva lui Zapata. Într-un interviu am zis că trebuie să arate că merită banii ăștia.

În momentul în care am venit la Steaua, am văzut că are o reticență față de mine, ca să aflu după un anumit timp de unde a plecat tot. Da, ține supărări, toată perioada asta cât am fost împreună nu am avut o relație”, spunea, în 2020, Helmut Duckadam.

Ciprian Tătăruşanu s-a retras din fotbal

Ciprian Tătăruşanu s-a retras în acest an din fotbal. Ciprian Tătăruşanu a fost portarul titular al echipei naţionale timp de o perioadă, bifând peste 70 de meciuri sub „tricolor”. Acesta a participat alături de România la EURO 2016.

„Fotbal, cel mai frumos sport din lume, pe care am fost binecuvântat și onorat să îl practic! Ți-am dat totul din primele zile și până acum, te-am pus mereu pe primul loc iar tu m-ai răsplătit pe măsură. Îți mulțumesc pentru momentele frumoase, dar mai ales pentru cele grele. Ele m-au făcut omul care sunt azi! Și pentru toți suporterii, antrenorii, coechipierii, adversarii, conducătorii, arbitrii și jurnaliștii cu care m-am intersectat în acest parcurs. Am încercat să îi tratez cu respect și sper că am reușit. Celor ce vor veni de-acum înainte, le urez mult succes! Am început acum 30 de ani iar astăzi mă opresc. Mulțumesc pentru tot!”, a anunţat Ciprian Tătăruşanu, pe Instagram. Ciprian Tătăruşanu a avut o carieră impresionantă şi a evoluat la formaţii precum AC Milan, Fiorentina, Lyon, FCSB şi Nantes. Alături de FCSB, Ciprian Tătăruşanu a evoluat în grupele Champions League, reuşind să câştige şi două titluri, în 2013 şi în 2014. De asemenea, „Tătă” mai are în palmares un titlu şi alături de AC Milan, cucerit în 2022.

