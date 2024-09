Ciprian Tătăruşanu şi-a anunţat retragerea! Mesaj emoţionant transmis de fostul portar al naţionalei: "Am dat totul din prima zi" - Antena Sport

Galerie (34) Ciprian Tătăruşanu şi-a anunţat retragerea Ciprian Tătărușanu / Profimedia Ciprian Tătăruşanu şi-a anunţat retragerea din fotbal. Ajuns la 38 de ani, acesta a postat un mesaj emoţionant, pe conturile sale oficiale de socializare, prin care şi-a dezvăluit decizia luată. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Ciprian Tătăruşanu a fost portarul titular al echipei naţionale timp de o perioadă, bifând peste 70 de meciuri sub „tricolor”. Acesta a participat alături de România la EURO 2016. Ciprian Tătăruşanu şi-a anunţat retragerea Ciprian Tătăruşanu a ales să se retragă din fotbal în plin campionat. Abha, echipa sa, a bifat deja trei partide în noul sezon, însă „Tătă” nu a fost în lot. Ciprian Tătăruşanu a transmis un mesaj emoţionant prin care şi-a anunţat retragerea. Acesta a subliniat că a dat totul pentru fotbal, şi a fost răsplătit pe măsură. „Fotbal, cel mai frumos sport din lume, pe care am fost binecuvântat și onorat să îl practic! Ți-am dat totul din primele zile și până acum, te-am pus mereu pe primul loc iar tu m-ai răsplătit pe măsură. Îți mulțumesc pentru momentele frumoase, dar mai ales pentru cele grele. Ele m-au făcut omul care sunt azi! Reclamă

Și pentru toți suporterii, antrenorii, coechipierii, adversarii, conducătorii, arbitrii și jurnaliștii cu care m-am intersectat în acest parcurs. Am încercat să îi tratez cu respect și sper că am reușit. Celor ce vor veni de-acum înainte, le urez mult succes! Am început acum 30 de ani iar astăzi mă opresc. Mulțumesc pentru tot!”, a anunţat Ciprian Tătăruşanu, pe Instagram.

Ciprian Tătăruşanu a avut o carieră impresionantă şi a evoluat la formaţii precum AC Milan, Fiorentina, Lyon, FCSB şi Nantes.

Alături de FCSB, Ciprian Tătăruşanu a evoluat în grupele Champions League, reuşind să câştige şi două titluri, în 2013 şi în 2014. De asemenea, „Tătă” mai are în palmares un titlu şi alături de AC Milan, cucerit în 2022.

Cât de frumoasă este soția lui Ciprian Tătărușanu Cât de frumoasă este soția lui Ciprian Tătărușanu, Antoaneta, la un an după nunta epică pe care a organizat-o într-un decor spectaculos, pe malul lacului Como. Femeia în vârstă de 35 de ani este considerată a fi una dintre cele mai sexy soții de fotbaliști (vezi galeria foto de la finalul articolului). Chiar jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport au pus-o pe Antoaneta Tătărușanu în deschiderea unui „derby al iubitelor” starurilor celor două mari rivale din Serie A, AC Milan și Inter, pe vremea când „Tătă” evolua pentru „diavoli”. În „topul” întocmit de celebrul cotidian din Italia, românca le-a luat fața partenerelor lui David Onana şi Davide Calabria, mai exact Melanie Kamayou, respectiv Ilaria Belloni. Soția lui „Super Tătă” este de o frumusețe ieșită din comun, cu toate că a născut de trei ori. Este de peste un deceniu într-o relație cu portarul de 37 de ani care, până să ajungă la AC Milan, a mai jucat pentru Steaua, Fiorentina, Nantes și Lyon. Antoaneta și Ciprian Tătărușanu au împreună trei copii, pe Sebastian, Matei și Isabel. Aceștia au făcut în cele din urmă pasul cel mare și au ajuns la altar. Evenimentul a avut loc pe 26 mai 2022 și a fost unul epic. Au ales o locație de vis – Villa d’Este, de pe malul lacului Como, din regiunea Lombardia (Italia). “Tătă” și soția sa au avut în jur de 50 de invitați la eveniment, printre care s-au numărat și foști coechipieri de la FCSB și naționala României: Vlad Chiricheș, Alex Chipciu, Alin Toșca sau Iasmin Latovlevici.

