Ararat - U Cluj LIVE SCORE (19:00). "Şepcile roşii" încep aventura în Conference League. Echipele probabile - Antena Sport

Ararat-Armenia : Nersesyan – Hovhannisyan, Julio, Queirós, Grigoryan – Jr. Duarte, Muradyan, Ambartsumyan, Balanta, Welton – Ayongo

Antrenor: Tulipa

U Cluj: Gertmonas – M. Silva, Artean, I. Cristea, Chipciu – Murgia, Bic, Nistor – Thiam – Macalou, Lukic

Rezerve: Lefter, Chirilă, Bota, Fabry, Codrea, Drammeh, Trică, Chinteș, G. Simion

Antrenor Ioan Ovidiu Sabău

Ce spunea Ioan Ovidiu Sabău înaintea partidei

Tehnicianul “şepcilor roşii” a vorbit cu entuziasm înainte de revenirea după cinci decenii a echipei în cupele europene. Sabău a cerut de la jucătorii săi curaj şi energie, după care a dat de înţeles că o performanţă precum calificarea în play-off nu mai poate reprezenta o mulţumire pentru clujeni, semn că vrea mai mult şi pe plan european.

“După atâția ani, am onoarea să reprezint în Conference League clubul care m-a format, unde am debutat și am avut cele mai frumoase amintiri ca jucători. Vreau să le am și ca antrenor. Simt o mare responsabilitate și, așa cum a spus și Alex (n.red. – Chipciu), este deosebit și te încarcă să vezi câți fani avem, cât de mult iubesc și sunt atașați de această echipă. E fantastic.

Sper să găsesc cele mai bune soluții, să nu fie o prezență și o realizare deosebită doar că am ajuns aici. Este o experiență importantă pentru cei care nu au jucat încă într-o cupă european. Este foarte important să avem acea energie, acea încredere, acel curaj de care ai nevoie să abordăm astfel de meciuri