Costel Gâlcă, discurs clar după Maribor - Universitatea Craiova 2-0: "Nu e imposibil, putem să întoarcem rezultatul!" - Antena Sport

Costel Gâlcă, discurs clar după Maribor - Universitatea Craiova 2-0 Costel Gâlcă/ Profimedia Costel Gâlcă a avut un discurs clar, după Maribor – Universitatea Craiova 2-0. Antrenorul oltenilor s-a declarat convins de faptul că echipa sa poate întoarce rezultatul şi se poate califica în turul trei preliminar din Conference League. Universitatea Craiova a evoluat, timp de mai bine de o repriză, în inferioritate numerică în duelul cu Maribor. Duelul a fost în direct pe Antena Stars şi live în AntenaPLAY. Costel Gâlcă, discurs clar după Maribor – Universitatea Craiova 2-0 Costel Gâlcă consideră că dacă nu s-ar fi produs eliminarea lui Maldonado, Universitatea Craiova avea mai multe şanse. Acesta şi-a asumat vina pentru eşecul suferit de echipa sa, însă este optimist înaintea returului de săptămâna viitoare, din Bănie. „Eliminarea lui Maldonado a fost decisivă, dar chiar şi cu un om mai puţin nu trebuia sa facem aceste greşeli în apărare, care ne-au costat. E o echipă foarte bună pe atac, dar are şi deficienţe în apărare. Cred că dacă continuam 11 contra 11 altul era rezultatul. Nu am reuşit să finalizăm acţiunile. A fost decizia mea să-l pun în primul 11, e un jucător important, e adevărat, a făcut o greşeală, dar i-am văzut concentraţi pe toţi.

A fost un contact, dar arbitrul decide. Îmi pare rău că nu le-am făcut o bucurie fanilor . Şi greşeala mea, îmi asum, nu doar a jucătorilor. Vom încerca să întoarcem rezultatul, nu este imposibil.

35%-40% şanse pentru noi…e greu, e un rezultat dificil, dar am încredere în echipă, am încredere în toţi jucătorii, cu siguranţă vom face un meci bun în retur, sperăm să întoarcem rezultatul. 2-0 e un rezultat care nu-ţi dă multe opţiune, dar sincer sper să arătăm altă faţă în meciul de acasă, am încredere că vom întoarce rezultatul. E păcat de efortul pe care l-au făcut, am avut momente când nu am stat rău, dar am făcut câteva greşeli şi ei au profitat.

Un rezultat decepţionant, mă aşteptam la un meci mult mai bun al nostru. Mă aşteptam ca echipa mea să câştige. Rămâne meciul retur, vom încerca. Meritam mult mai mult”, a declarat Costel Gâlcă, la conferinţa de presă.

Universitatea Craiova, învinsă de Maribor Universitatea Craiova a pierdut joi seara, în deplasare, scor 0-2, meciul cu formaţia slovenă Maribor, din manşa întâi a turului al doilea preliminar din Conference League. Partida de la Maribor a început cu ocazia lui Ziga Repas, şut respins de Laurenţiu Popescu, în minutul 4, şi a continuat cu şansa irosită de Andrei Ivan în minutul 13, la centrarea lui Bancu. Imediat după ocazia oltenilor Sirvys a şutat pe lângă poartă pentru ca din minutul 31 Craiova să rămână în zece oameni. Hondurianul Denil Maldonado a fost eliminat cu roşu direct la un fault din spate la Beugre, după ce acesta scăpase singur cu portarul Popescu. Pe finalul primei părţi Maribor a avut un gol anulat – în minutul 45+4, când Beugre a înscris, dar se afla în ofsaid. Gazdele au deschis scorul în minutul 57, când Ziga Repas a trimis în careu, iar fratele său, Jan Repas, a înscris. Slovenii au trecut pe lângă gol în minutul 69, cu o dublă ocazie. Mai întâi Popescu a scos de sub bară o minge care părea că iese afară, apoi Karic a şutat pe lângă poartă. Maribor a făcut însă 2-0 în minutul 88, prin Arnel Jakupovic şi returul de la Craiova va fi greu pentru echipa lui Gâlcă.