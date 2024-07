Maribor - Universitatea Craiova LIVE VIDEO, exclusiv în AntenaPLAY (21:15). Echipa lui Costel Gâlcă începe aventura europeană - Antena Sport

Maribor - Universitatea Craiova LIVE VIDEO, exclusiv în AntenaPLAY (21:15). Echipa lui Costel Gâlcă începe aventura europeană Jucătorii Universităţii Craiova / Facebook Universitatea Craiova Meciul Maribor – Universitatea Craiova va fi transmis în format LIVE VIDEO, exclusiv în AntenaPLAY, de la ora 21:15. Echipa lui Costel Gâlcă îşi începe aventura în cupele europene în Slovenia. Meciul este disponibil pe canalul AS, exclusiv în AntenaPLAY. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Oltenii au planuri mari vara aceasta şi speră să ajungă în grupele competiţiei. În cazul în care vor trece de Maribor, jucătorii lui Costel Gâlcă vor juca împotriva formaţiei care va pierde duelul dintre Ajax şi FK Vojvodina, din turul 2 preliminar Europa League. Maribor – Universitatea Craiova LIVE VIDEO, exclusiv în AntenaPLAY (21:15). Echipa lui Costel Gâlcă începe aventura europeană Maribor vine din Europa League. Formaţia din Slovenia a pierdut dubla din turul 1 preliminar Europa League în faţa celor de la Botev Plovdiv. În campionat, Maribor a debutat cu o victorie, câştigând în prima etapă duelul cu Domzale, scor 4-1. În ceea ce o priveşte pe Universitatea Craiova, echipa pregătită de Constantin Gâlcă este fără înfrângere în primele două etape din Liga 1. După remiza de la Sibiu, cu FC Hermannstadt, scor 0-0, oltenii s-au impus pe teren propriu cu 4-2 în faţa celor de la UTA Arad. „Am mai spus-o, trebuie să fim motivaţi şi în afara terenului, dar cel mai important e să fim motivaţi în teren. Acolo trebuie să fim lei cu adevărat şi să ne luăm „prada” la fiecare meci. Pentru mine important este ca echipa să fie compactă, să profităm de spaţiile pe care le lasă şi să putem bloca construcţiile celor de la Maribor”, a spus Costel Gâlcă, la conferinţa de presă premergătoare partidei. Reclamă

