"Sunt foarte periculoşi când fac asta" Antrenorul lui Maribor a lăudat Universitatea Craiova! De cine se teme cel mai mult - Antena Sport

Antrenorul lui Maribor a lăudat Universitatea Craiova! Ante Simundza, la un meci / Profimedia Images Antrenorul lui Maribor a lăudat Universitatea Craiova înainte de duelul din această seară, care e LIVE EXCLUSIV în AntenaPLAY. Maribor – Universitatea Craiova va fi transmis în direct în această seară, în AntenaPLAY, de la ora 21:15. La conferinţa de presă, antrenorul lui Maribor, Ante Simundza, a recunoscut că se teme de atacul Universităţii Craiova. Cel mai periculos jucător al oltenilor este, în opinia lui Simundza, Alex Mitriţă. „Sunt foarte periculoşi când fac asta" Antrenorul lui Maribor a lăudat Universitatea Craiova! De cine se teme cel mai mult „Ne aşteaptă un meci alt european, care are specificul lui, ne-am făcut temele în ceea ce privește următorul adversar. Cu excepţia lui Soudani, Vrhovec și Žinič, restul jucătorilor sunt pregătiți pentru a juca. Iličić și Vidmar s-au antrenat în ultimele două zile. Universitatea Craiova este o echipă care vrea să aibă posesia, Mitriță este liderul lor, ca echipă au forță ofensivă și ceva viteză pe aripi, dar sunt buni și în apărare. Cea mai mare calitate a lor este atunci când recuperează mingea sus şi adversarul este deschis, atunci sunt foarte, foarte periculoși. Desigur, au și ei slăbiciunile ei, pe care vom încerca să le exploatăm. Este greu de comparat Craiova cu Botev Plovdiv, dar este posibil să găsim anumite paralele între cele două echipe. În România sunt mai mulți bani în prima ligă, vin sume mai mari pentru cluburi din drepturi TV, și drept urmare, liga este mai bună. Lecțiile pe care le-am învățat din cele două meciuri împotriva lui Botev sunt legate de modul în care se joacă în Europa, pragmatismul de care e nevoie.

Dacă facem un pas în acest sens, avem șanse mari de calificare. Ne aşteaptă o luptă de 180 de minute, iar calificarea se va decide joia viitoare în România, dar vom face totul pentru a obține un rezultat pozitiv în primul meci”, a declarat antrenorul lui Maribor, Ante Simundza, în conferinţa de presă.

Maribor – Universitatea Craiova LIVE VIDEO | Cum ar putea arăta primul 11 al echipei lui Costel Gâlcă! (AntenaPLAY, 21:15)

Maribor – Universitatea Craiova e în format LIVE VIDEO pe AS.ro şi în exclusivitate în AntenaPLAY, de la ora 21:15. Echipa lui Costel Gâlcă debutează în acest sezon de cupele europene într-un meci cu vicecampioana Sloveniei.

Echipele probabile:

NK Maribor (4-2-3-1): Jug – Sirvys, Mbondo, Karic, Milek – J. Repas, Z. Repas – Grlic, Bourles, Bozic – Jakupovic. Antrenor Ante Šimundža Universitatea Craiova (4-2-3-1): L. Popescu – Căpățînă, Maldonado, Zajkov, Bancu – Al. Crețu, Mekvabishvili – Baiaram, Mitriță, Paradela – Koljic Stadion Ljudski Arbitru Mads Kristoffersen. Asistenți Jesper Dahl, Jakob Mastrup (toți din Danemarca) Cotele specialiştilor, înaintea duelului Maribor – Universitatea Craiova, transmis exclusiv în AntenaPLAY (21:15) Cotele specialiştilor au fost stabilite înaintea duelului Maribor – Universitatea Craiova, din turul 2 preliminar al Conference League, ce va fi transmis exclusiv în AntenaPLAY, joi, de la ora 21:15. Slovenii sunt consideraţi favoriţi pentru o victorie, în această seară, având o cotă de 2.62. Egalul are cotă 3.25, în timp ce un succes al oltenilor are o cotă de 2.95. Putem observa că există un echilibru între cele două echipe, cel puţin aşa consideră bookmakerii. Specialiştii oferă şi o cotă specială pentru pasionaţi: 5.30 e cota pentru ca unul dintre Alexandru Mitriţă şi Elvir Koljic să deschidă scorul în partida din Slovenia.

Mesajul lui Costel Gâlcă, înainte de Maribor – Universitatea Craiova

Înaintea manşei tur cu Maribor, Constantin Gâlcă s-a arătat încrezător şi le-a transmis jucătorilor săi că trebuie să fie lei la fiecare meci. El a lăudat şi echipa adversă, despre care a spus că merita să meargă mai departe în dubla cu Botev Plovdiv. Gâlcă a pus însă accentul pe dorinţa uriaşă a jucătorilor săi de a obţine calificarea mai departe:

„Tot timpul sunt îngândurat înainte de meciuri şi acesta este un meci important pentru noi, contra unei echipe cu experienţă europeană. Este o echipă bine lucrată care tot timpul în meci vrea să fie protagonistă. Au jucători foarte buni, de calitate. Şi în cele două manşe cu Botev Plovdiv, meritau pentru fotbalul pe care l-au arătat să se califice mai departe.

Experienţa e un plus pentru ei, trebuie să recunoaştem. Noi venim cu dorinţa de a trece mai departe. Chiar dacă este o echipă cu jucători importanţi, am venit aici să câştigăm. Îmi doresc ca echipa mea să arate din ce în ce mai bine şi îmi doresc să mergem mai departe. Am încredere în jucătorii mei. Cu siguranţă că vor apărea alţi jucători faţă de ultima etapă din campionat”, a spus Gâlcă.