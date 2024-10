Cum au reacţionat jurnaliştii din Grecia după ce l-au văzut pe Gigi Becali cu preoţii în aeroport: "Şeful delegației" - Antena Sport

AntenaSport Cum au reacţionat jurnaliştii din Grecia după ce l-au văzut pe Gigi Becali cu preoţii în aeroport. Pentru prima oară în ultimii 14 ani, Gigi Becali a ales să vadă din tribune un meci al roş-albaştrilor. PAOK-FCSB se va disputa joi, 3 octombrie 2024, de la ora 22:00, în meciul din etapa a doua a grupei principale din Europa League. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Gigi Becali a promis şi s-a ţinut de cuvânt. Aşa cum a anunţat înainte de tragerea la sorţi a meciurilor din grupele Europa League, patronul celor de la FCSB a plecat la Salonic alături de echipă. Prezenţa sa în aeroport a fost remarcată şi de jurnaliştii eleni, care au reacţionat după ce acesta a plecat cu delegaţia de preoţi după el. Cum au reacţionat jurnaliştii din Grecia după ce l-au văzut pe Gigi Becali cu preoţii în aeroport: „Şeful delegației” Gigi Becali a plecat cu acelaşi avion în care se aflau şi jucătorii săi, dar nu singur, ci însoţit de trei preoţi. Este pentru prima dată în ultimii 14 ani când Becali se va afla în tribună, la un meci disputat în deplasare de echipa sa. Ziariştii eleni au remarcat apariţia patronului FCSB-ului şi l-au numit „şeful delegației”. „Românii și-au început călătoria spre Salonic, avându-l ca șef al delegației pe excentricul președinte, Gigi Becali, care a fost fotografiat pe aeroportul din București înainte de zborul spre Grecia”, au precizat jurnaliştii greci de la sdna.gr. Motivul pentru care a plecat Gigi Becali cu echipa la Salonic Cu toate acestea, Becali a mărturisit că nu meciul este scopul principal pentru care a venit la Salonic. Finanţatorul roş-albaştrilor a dezvăluit, la aterizarea în Grecia că a ales să facă această deplasare în scopuri religioase. Acesta are în plan să închirize o biserică, acolo unde să ţină o slujbă în limba română. Reclamă

„Am zis: Sfinte Dimitrie, de voi cădea cu PAOK, am să vin la tine să te vizitez! Și mă duc să-l vizitez. Am luat și trei preoți cu noi și s-ar putea să închiriem o biserică, iar mâine să facem liturghie în limba română”, a precizat Gigi Becali, înainte de plecarea de pe Aeroportul Otopeni.

Patronul FCSB-ului intenţionează să vorbească pentru prima dată cu tată echipa. Se pare că nu a mai purtat o discuţie cu toţi jucătorii de aproape 5 ani.

„Eu o să vorbesc cu toată echipa acum. Nu am mai vorbit cu ei de 4-5 ani. Acum am posibilitatea să vorbesc cu ei nişte lucruri. Ceea ce cred eu despre fotbal şi ce am văzut şi eu, iar ei să înţeleagă. Ai văzut ce înseamnă?! Au calitate, Ştefănescu are calitate. El nu căuta mingea, la ultimul meci a căutat mingea. Şi Bîrligea, şi toţi. Băi, du-te şi caută mingea, simplu. Şi poate le rămâne în cap. Ştefănescu dacă se duce şi caută mingea, are calitate să facă ceva. Dar dacă îi e teamă, nu mai vine la el mingea. Asta o să le zic. Pe mine mă interesează atitudinea că nu suntem noi Maradona. Aleargă şi luptă şi după aceea vom vedea ce o fi”, a declarat Gigi Becali, înainte de îmbarcare.

PAOK – FCSB se joacă joi, 3 octombrie 2024, de la ora 22:00 FCSB a reuşit să obţină 6 partide consecutive fără eșec în toate competițiile. Roş-albaştrii au plecat cu moralul ridicat la Salonic, mai ales după succesul din prima etapă a Europa League în fața celor de la RFS, scor 4-1. În schimb, echipa antrenată de Răzvan Lucescu vine după două înfrângeri consecutive şi în Grecia se clasează pe locul al 3-lea. Pe 25 septembrie, după debutul din Europa de săptămâna trecută, rivala campioanei României a fost învinsă cu 3-1 de Galatasaray. PAOK – FCSB se va disputa pe stadionul Toumba, din Salonic, pe data de 3 octombrie 2024. Meciul este programat să înceapă la ora 22:00.

