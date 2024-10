Gigi Becali a dezvăluit ce discuţie va avea cu jucătorii în avion: "Poate le rămâne în cap!" - Antena Sport

Gigi Becali a dezvăluit ce discuţie va avea cu jucătorii în avion. Patronul de la FCSB a spus că le va ţine un discurs legat de fotbal jucătorilor chiar în avion. Becali a plecat la Salonic însoţit de 3 călugări şi de Ionuţ Luţu.

Gigi Becali a recunoscut că nu a mai avut ocazia să vorbească cu toată echipa de ani de zile. Patronul de la FCSB a făcut deplasarea la Salonic cu acelaşi avion ca şi jucătorii.

Gigi Becali a dezvăluit ce discuţie va avea cu jucătorii în avion

„Eu o să vorbesc cu toată echipa acum. Nu am mai vorbit cu ei de 4-5 ani. Acum am posibilitatea să vorbesc cu ei nişte lucruri. Ceea ce cred eu despre fotbal şi ce am văzut şi eu, iar ei să înţeleagă. Ai văzut ce înseamnă?! Au calitate, Ştefănescu are calitate. El nu căuta mingea, la ultimul meci a căutat mingea. Şi Bîrligea, şi toţi. Băi, du-te şi caută mingea, simplu. Şi poate le rămâne în cap. Ştefănescu dacă se duce şi caută mingea, are calitate să facă ceva. Dar dacă îi e teamă, nu mai vine la el mingea. Asta o să le zic. Pe mine mă interesează atitudinea că nu suntem noi Maradona. Aleargă şi luptă şi după aceea vom vedea ce o fi„, a spus Gigi Becali la plecarea spre Salonic.

În partida cu RFS, atât Daniel Bîrligea cât Marius Ştefănescu au reuşit să înscrie câte un gol, iar Becali i-a lăudat după meci. De altfel, Daniel Bîrligea a fost în extaz după ce a marcat primul său gol la FCSB. Atacantul pe care Gigi Becali a plătit peste 2 milioane de euro a deschis scorul pe Arena Naţională, în victoria cu RFS. Roş-albaştrii s-au impus cu scorul de 4-1 în meciul din grupa principală a Europa League.

Vârful de 24 de ani, schimbat după numai o repriză în meciul din campionat cu Petrolul, s-a declarat încântat că a „spart gheaţa" la FCSB