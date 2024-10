"Suntem în criză!" Tensiune uriaşă la CFR Cluj! Deac şi-a aruncat banderola pe teren: "Aşa am văzut" - Antena Sport

Adrian Păun a admis că este tensiune la CFR Cluj după remiza din Cupă cu FC Argeş. Păun a recunoscut că echipa este în criză. Păun a vorbit şi despre gestul lui Ciprian Deac de a arunca banderola pe teren.

Păun a spus că Ciprian Deac a crezut că el va rămâne pe teren şi i-a lăsat banderola să o pună pe mâna. Ca şi Deac, Păun a fost schimbat în acelaşi moment de Dan Petrescu. În minutul 66, Deac a fost schimbat cu Fica, în timp ce Păun a fost schimbat cu Djokovic.

Tensiune uriaşă la CFR Cluj! Deac şi-a aruncat banderola pe teren

„Din păcate, în meciul de azi am obţinut doar un egal. Am avut un început de partidă slab, ei au început mai motivaţi, deşi şi noi ne-am propus să intrăm bine. La cabine ne-am propus să marcăm al treilea gol. Putem spune că este o criză pentru că nu legăm victorii, avem nevoie de puncte. unt demult la echipă şi am mai trecut prin situaţii de acest gen. Tot noi trebuie să ridicăm echipa, trebuie să demonstrăm să.

El mi-a dat banderola mie, că a crezut că eu rămân pe teren. Un jucător ca Ciprian nu ar face lucrul acesta să arunce banderola. Eu aşa am văzut. Am recuperat-o şi i-am dat-o lui Djokovic„, a spus Adrian Păun la digisport.ro.

FC Argeş – CFR Cluj 2-2. Dan Petrescu, un nou pas greşit după egalul cu Sepsi din Liga 1!

FC Argeş – CFR Cluj 2-2 a fost meciul zilei în Cupa României. Partida a fost live text, de la ora 21:00, pe AS.ro. Dan Petrescu a făcut un nou pas greşit, după egalul cu Sepsi din Liga 1. CFR nu a reuşit să o învingă nici pe FC Argeş, echipă din Liga a 2-a.