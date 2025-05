Mario Camora şi-a decis viitorul! Anunţ clar după finala contra sibienilor: "Mai am o lună de contract" - Antena Sport

Mario Camora era extrem de entuziasmat după finala Cupei României! Căpitanul celor de la CFR Cluj a vorbit imediat după meciul contra celor de la Hermannstadt, scor 3-2. După ce şi-a adjudecat trofeul, echipa din Gruia s-a calificat şi în preliminariile Europa League.

Mario Camora regretă şi acum că CFR Cluj a pierdut titlul, dar se gândeşte doar la Cupa României. Ştie cum s-a impus formaţia sa în finala de la Arad.

Mario Camora, mesaj pentru şefii celor de la CFR Cluj

Mario Camora nu a uitat numărul trofeelor pe care le-a câştigat cu cei de la CFR Cluj. Recunoaşte că trofeul era crucial pentru echipa sa. „Am 9 trofee. ştiam că e o echipă bună, bine pregătită, cu un antrenor cu idee de joc. Noi ne bucurăm că am câştigat. Când joci o finală e frumos să o şi câştigi. Am dat în prima repriză două goluri repede, apoi în a doua am dat gol. Cred că acolo au căzut ei psihic. Dacă am luat Cupa e ceva. Am pierdut primul obiectiv campionatul. E important că am luat acest trofeu şi avem un loc în Europa League”, a spus Mario Camora, la finalul meciului, conform digisport.ro.

Mario Camora le-a dat un esaj clar şefilor de la CFR Cluj. Îi expiră contractul peste doar o lună, dar nici nu se gândeşte să renunţe la fotbal. Vrea să continue să joace chiar dacă echipa din Gruia îi va propune prelungirea contractului pentru sezonul viitor. „Mai am o lună de contract şi vom vedea. Nu am vorbit cu nimeni de prelungire. Normal că aş vrea să mairămân, mă simt bine fizic. Voi continua să joc fotbal asta pot să vă spun”, a mai spus veteranul formaţiei din Gruia.

CFR Cluj a câştigat, miercuri seară, pentru a cincea oară Cupa României, învingând în finala de la Arad echipa Hermannstadt, scor 3-2. Pentru clujeni este primul astfel de trofeu după nouă ani.