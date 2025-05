Louis Munteanu, dezvăluiri din vestiar! Cum s-a impus CFR Cluj în finala Cupei: "Am vorbit la pauză" - Antena Sport

Louis Munteanu a fost omul finalei Cupei României. Atacantul lui Dan Petrescu a dat un gol şi o pasă de gol în victoria contra celor de la Hermannstadt, scor 3-2. După ce şi-a adjudecat trofeul echipa din Gruia s-a calificat şi în preliminariile Europa League.

Louis Munteanu i-a dedicat victoria lui Dan Petrescu şi speră ca acesta să rămână în Gruia şi din sezonul viitor. Antrenorul are mari probleme de sănătate şi a spus că ar putea să se retragă din activitate.

Louis Munteanu, verdict după câştigarea Cupei României

Louis Munteanu este bucuros pentru reuşita echipei sale, dar taxează apărarea. Spune că CFR Cluj primeşte prea uşor goluri. „Suntem fericiţi că am reuşit să câştigăm. Voiam un trofeu de la începutul campionatului şi sunt mândru de această echipă. De-a lungul sezonului am marcat multe goluri, am fşăcut meciuri bune. Am primit însă goluri şi nu am stat liniştiţi pe final. Îi dedicăm golul lui Mister. Am vorbit la vestiar să facem presiune, să mai dăm un gol apoi am reuşit să ţinem de rezultat”, a spus Louis Munteanu, la finalul meciului, conform digisport.ro.

Louis Munteanu nu vrea ca CFR Cluj să se oprească aici. Pune presiune pe conducerea clubului. Spune că pentru calificarea într-o cupă europeană e nevoie de întăriri. „De asta s-au plătit atâţia bani pe mine ca să fiu decisiv. Avem echipă foarte bună, jucăm un fotbal spectaculos. Dacă se mai fac transferuri putem ataca o grupă de cupă europeană”, a mai spus Louis Munteanu.

Atacantul le-a răspuns celor de la Hermannstadt care au acuzat tragerile de timp ale echipei din Gruia din finalul partidei de la Arad. „Când pierzi o finală eşti supărat, se mai fac din astea. Şi eidacă aveau 3-2 făceau la fel. Terenul impecabil, fanii şi ei. Am vrut să mă bucur de fotbal”, a mai spus Louis Munteanu.