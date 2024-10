Darius Olaru, pe lista de transferuri a lui Rangers. Ce au spus scoţienii despre căpitanul de la FCSB: ”Ar putea fi tentat” - Antena Sport

Căpitanul roş-albaştrilor a fost surprins apoi, de camerele TV, că a cerut să fie înlocuit. Malcom Edjouma l-a înlocuit, în minutul 82.

”Am fost supărat pentru faza din prima repriză, Olsen mi-a spus că nu m-a văzut, dar el când m-a călcat a fost ceva mai puternic, arbitrul mi-a spus că nu m-a văzut. Am primit iar cartonaș galben. Înainte de meci mi-a spus că sunt căpitan și pot să vorbesc cu el, de asta am vrut să-i zic. Am vorbit pe un ton bun.

Mă simt bine, pe moment îmi doresc să intru în ritm, pe parcurs parcă obosesc, dar cred că este mental”, a declarat Olaru după derby-ul cu Dinamo.