Dezastru istoric pentru PAOK şi Răzvan Lucescu, după eşecul cu Olympiacos! Nu s-a mai întâmplat asta de 59 de ani - Antena Sport

Răzvan Lucescu, în timpul unui meci al lui PAOK - Profimedia Images PAOK şi Răzvan Lucescu au înregistrat o contraperformanţă istorică. Eşecul cu Olympiacos a fost al treilea consecutiv pe teren propriu, în Superliga Greciei, lucru care se întâmplase ultima oară în 1965. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ PAOK a ajuns pe locul 4 în Grecia, după ce a fost învinsă acasă de rivala Olympiacos, cu 2-3. Totuşi, campioana se află la un singur punct de trioul frunţaş, format din Aris, AEK şi Olympiacos. Înfrângere istorică pentru Răzvan Lucescu şi PAOK Înfrângerea cu echipa din Pireu a fost a treia la rând pe teren propriu, după cele cu Aris Salonic (0-1) şi Heraklion (1-2). Ultima oară când PAOK a avut aceste rezultate a fost în ianuarie 1965. Pantelis Konstantinidis, secundul suspendatului Răzvan Lucescu, a explicat situaţia în care se află echipa, una care nu merge bine nici în Europa League, acolo unde, cu un singur punct acumulat, e pe locul 33. „Am intrat bine în primele 20 de minute, am avut ocazii, dar nu le-am fructificat. De acolo, Olympiacos a devenit mai periculoasă şi noi am avut reacţii lente şi le-am permis să marcheze. Am început bine repriza a doua, aveam încredere, dar am primit un nou gol. Reclamă

Am luptat cât am putut, am marcat două goluri, dar o greşeală ne-a lăsat din nou în spate pe tabelă. Singurul lucru cu care rămând in repriza a doua este că echipa a luptat şi am încercat să revenim în joc. Normal că suntem îngrijoraţi de eşecurile de pe teren propriu. Vom căuta soluţia să fim mai buni în viitor”, a spus Pantelis Konstantinidis.

Cum a fost surprins Răzvan Lucescu după ce Olympiacos a deschis scorul

Camerele video l-au surprins pe Răzvan Lucescu imediat după ce oaspeţii au deschis scorul în derby-ul PAOK – Olympiacos. Antrenorul lui PAOK, care nu poate sta pe bancă din pricina suspendării, era îngândurat.

PAOK – Olympiacos e LIVE VIDEO în AntenaPLAY.

Primul gol al derby-ului PAOK – Olympiacos a fost înscris de Kostoulas, cu capul, după o centrare foarte bună a lui Chiquinho. Golul a fost confirmat de VAR. S-a verificat dacă ar fi fost offside la marcatorul golului sau henţ, anterior, la Martins. Analiza VAR a stabilit că nu a fost nimic în neregulă, iar golul a fost validat. Cu această înfrângere în derby-ul cu Olympiacos, PAOK a ajuns pe locul 4 în Superliga Greciei, competiţie transmisă exclusiv în AntenaPLAY.

