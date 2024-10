Adrian Şut, OUT din cantonamentul naţionalei! Anunţul făcut de FRF - Antena Sport

Adrian Şut, OUT din cantonamentul naţionalei! Anunţul făcut de FRF

Adrian Şut, OUT din cantonamentul naţionalei! Anunţul făcut de FRF Adrian Şut, în timpul unui meci la naţională/ Profimedia Images Adrian Şut e OUT din cantonamentul naţionalei! Andrei Vochin, consilierul preşedintelui FRF Răzvan Burleanu, a anunţat că Şut nu va fi păstrat de Mircea Lucescu în lotul pentru dubla cu Cipru şi Lituania. Lituania – România este marţi 15 octombrie, de la 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Adrian Şut, OUT din cantonamentul naţionalei! Anunţul făcut de FRF UPDATE 20:00: Victor Dican a fost convocat de Mircea Lucescu în locul lui Adrian Şut! Potrivit lui Andrei Vochin, Adrian Şut are o leziune fibrilară. Adrian Şut va fi, astfel, indisponibil pentru dubla cu Cipru şi Lituania. Rămâne de văzut dacă selecţionerul Mircea Lucescu urmează să convoace sau nu un alt jucător în locul mijlocaşului FCSB-ului. „Cel mai important lucru este fie cu toții sănătoși. De exemplu, astăzi Adrian Șut a venit cu o problemă de sănătate după ultimul meci.

Din ce am înțeles are o mică leziune fibrilară și va fi trimis acasă. Are nevoie de o pauză de câteva zile, după RMN-ul făcut dimineață și care a fost interpretat deja”, a declarat Andrei Vochin pentru digisport.ro.

Lotul naţionalei pentru dubla cu Cipru şi Lituania

Acesta este lotul naţionalei pentru dubla cu Cipru şi Lituania, după accidentarea lui Adrian Şut:

PORTARI

Florin NIȚĂ (Damac | Arabia Saudită, 26/0), Horațiu MOLDOVAN (Sassuolo | Italia, 11/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 2/0) FUNDAȘI Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 23/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Baniyas | EAU, 33/1), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Cracovia | Polonia, 1/0), Alexandru PAȘCANU (FC Rapid 1923, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 41/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 45/6) MIJLOCAȘI Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 19/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 30/8), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 76/15), Răzvan MARIN (Cagliari | Italia, 61/7), Marius MARIN (Pisa | Italia, 24/0), Darius OLARU (FCSB, 22/0), Ianis HAGI (Rangers | Scoția, 41/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 18/1), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 26/5), Alexandru MITRIȚĂ (Universitatea Craiova, 20/4) ATACANȚI George PUȘCAȘ (Bodrum | Turcia, 45/11), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 40/5), Denis DRĂGUȘ (Trabzonspor | Turcia, 17/4)

FCSB a mai primit o lovitură: Florin Tănase e suspect de ruptură musculară!

FCSB a mai primit o lovitură după victoria cu Gloria Buzău! Florin Tănase e suspect de ruptură musculară. Revenit de curând la FCSB, vedeta roş-albaştrilor ar putea lipsi o perioadă mai lungă de pe gazon.

Florin Tănase urmează să efectueze un RMN pentru a vedea cât de gravă este accidentarea pe care a suferit-o în meciul cu Gloria Buzău.

Intrat pe teren în minutul 63 al meciului cu Gloria Buzău, Florin Tănase a acuzat dureri pe finalul jocului. Tănase a primit îngrijiri medicale, dar a rămas pe teren până la final.

Buzoienii suspectau că Tănase ar trage de timp, având în vedere că el a acuzat o accidentare după ce Gloria marcase cel de al doilea gol al ei. Cestor marcase în minutul 87.

Tănase a fost masat de medic în afara terenului, după care a reintrat pe gazon. Potrivit fanatik.ro, Tănase va face RMN-ul în această seară, urmând să afle cât va trebui să lipsească de pe teren.

El nu a fost convocat la naţională pentru dubla cu Cipru şi Lituania, iar următorul meci în care ar putea evolua este derby-ul cu Dinamo. Cipru – România se dispută sâmbătă, de la 21:45. Meciul va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro. Marţi, 15 octombrie se joacă România – Lituania, care va fi în direct, de la ora 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

