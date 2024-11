Alexandru Musi, poreclă fabuloasă pentru Daniel Bîrligea: "Aşa-i spun eu!" Ce i-a transmis înainte de România - Kosovo - Antena Sport

Mircea Lucescu, despre Daniel Bîrligea: „Eu nu fac experienţe!”

Mircea Lucescu i-a convocat pentru dubla cu Kosovo şi Cipru pe David Miculescu şi pe puştiul de la CFR Cluj, Matei Ilie. Selecţionerul l-a chemat şi pe Daniel Bîrligea, cel mai în formă atacant din Liga 1, despre care a spus însă că nu va fi titular în duelul cu kosovarii.

„Nu avem nevoie de alte aspecte. Avem nevoie să fim o singură echipă, noi şi suporterii. Eu la fiecare acţiune aduc 3-4 ca să îi cunosc. Şi pe ceilaţi care au un randament bun la club vin şi la echipa naţională. Ei trebuie să se gândească că prezenţa lor aici e extrem de importantă.

Ne-am propus o calificare la Campionatul Mondial. Nu am niciun motiv să schimb jucătorii, am câştigat meciurile până acum. Bîrligea joacă foarte bine la echipa de club, trebuie să aştepte să îi vină rândul şi la echipa naţională. Drăguş ne-a marcat goluri, nu am niciun motiv să schimb jucătorii. Eu nu fac experienţe, experienţe le las altora„, a spus Mircea Lucescu în exclusivitate pentru AntenaSport, înainte de România – Kosovo.