Ciprian Marica, vot de încredere pentru Radu Drăguşin! Ce aşteptări are de la fundaşul lui Tottenham: "Atunci vom fi mai buni" - Antena Sport

Fără să numească jucători, Ange Postecoglou s-a plâns de modul în care Tottenham a pierdut prea uşor balonul şi nu a luat cele mai inspirate decizii în momentul în care s-a aflat sub presiune:

„Am avut de multe ori soluţii simple pentru a păstra posesia. Nu a fost greu. Am arătat asta în 10 oameni. Trebuie să fim mai puternici când aveam mingea şi să jucăm fotbalul pe care vrem să îl jucăm săptămânal. Poate au contat şi schimbările pe care le-am făcut, mediul, atmosfera. Dar îmi rămân în minte momentele în care am pierdut mingea.

E un rezultat dezamăgitor. Prima repriză nu a fost grozavă, pur şi simplu nu am gestionat cum trebuie lucrurile, în mod special când am avut mingea. Am irosit mingi şi le-am dat adversarilor şanse mult prea uşor. Asta i-a lăsat să controleze zonele în care sunt buni.

Ei au jucători buni în atac şi noi le-am permis să îşi facă jocul. Până la urmă am plătit preţul. Evident, faptul că am încheiat meciul în 10 oameni nu a ajutat, dar chiar şi în 10, cred că am jucat cel mai bun fotbal.

Am marcat al doilea gol, am avut câteva şanse pentru a obţine al treilea gol şi per total cred că am fost echipa care a arătat mai bine. Deznodământul e atât de dezamăgitor din păcate. E rezultatul unei prime reprize dezamăgitoare”, a declarat Ange Postecoglou, potrivit football.london.