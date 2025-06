Daniel Pancu, dialog savuros cu Vicente del Bosque după eşecul României U21 cu Spania U21: "Mi papa" - Antena Sport

“ Bravo, Daniel! Am văzut meciul, echipa ta a jucat bine. Mă bucur foarte mult pentru tine “, s-a auzit Vicente del Bosque spunându-i lui Daniel Pancu.

“Mulțumesc! Ce faceți, totul bine? Familia cum e? Am făcut o partidă foarte bună, dar am pierdut. Am pierdut, Mister”, i-a spus Daniel Pancu lui Vicente del Bosqu, în sala de conferinţe.

Daniel Pancu a confirmat că va părăsi naţionala U21

Selecţionerul naţionalei U21, Daniel Pancu, a spus clar şi răspicat că nu va mai rămâne pe banca tricolorilor mici după EURO 2025.

“Rămânem cu experiența. Jucătorii trebuie să-și dorească să joace la acest nivel săptămână de săptămână. Ei câștigă foarte multă experiență.