Denis Alibec, dispus să facă orice sacrificii pentru a fi în lotul României la EURO 2024: “Asta mi-a spus Hagi când am plecat” - Antena Sport

Denis Alibec, dispus să facă orice sacrificii pentru a fi în lotul României la EURO 2024: “Asta mi-a spus Hagi când am plecat”

Acesta a vorbit și despre nivelul campionatului din Qatar. Denis Alibec a caracterizat competiția respectivă drept una „ciudată” și a spus că nivelul jocului diferă foarte mult de la un meci la altul.

„M-am adaptat, dar e cam ciudat. E diferit, un meci poate avea ritm foarte bun, altul poate fi complet diferit apoi. Să fie foarte ușor. Cam de trei ori pe săptămână merg să mă antrenez în privat. O oră, o oră și jumătate. Mă ajută! Fac totul pentru națională!

Am spus că Farul este singura echipă la care aș putea să revin din România. Nu că mă întorc iarna asta. Dar mai e și ideea că dacă aș pleca, Farul este singura echipă la care m-aș putea întoarce. Uite, dacă e să ne gândim la un transfer, mi-aș dori să ajung tot în Europa, însă nu depinde de mine. Am contract aici.

Nu pot pune presiune pe cei de acolo pentru a forța un transfer. Nu-i corect. Am contract. Și chiar mă respectă, iar eu îi respect. N-am vorbit cu nimeni de acolo (n.r. de la Farul), dar știu că am întotdeauna porțile deschise. Mi-a spus asta domnul Hagi atunci când am plecat.

Aș vrea să am o discuție cu conducerea în acest sens mai ales pentru Euro. Însă și aici ar fi bine să prind o ofertă de la unul dintre primele 5 cluburi pentru că joacă și-n Champions League”, a spus Denis Alibec, potrivit iamsport.ro.

Marius Şumudică vrea să îl transfere pe Denis Alibec la Gaziantep Şumudică a colaborat foarte bine cu Denis Alibec, iar acum îşi doreşte să îl aducă în Turcia. Mutarea ar fi şi pe placul lui Alibec, care îşi doreşte să evolueze într-un campionat mai puternic decât cel din Qatar, având în vedere că vrea foarte mult să fie în lotul naţionalei pentru EURO 2024. „Marius Șumudică încearcă imposibilul și vrea să îl transfere pe Alibec la Gaziantep. Cătălin Liță, unul dintre agenții cunoscuți, a fost la Istanbul ieri. Problema este că e un regulament în Qatar care se pare că nu ar permite și ar trebui găsită o portiță. Liță a fost la meciul cu Kasimpașa și Șumudică l-a întrebat dacă poate să îl aducă pe Alibec. E o problemă și cu salariul. Vorbim de 80.000 de euro pe lună, ăsta e salariul pe care turcii trebuie să i-l plătească până în vară lui Alibec. E complicat însă regulamentul. (n.r. Şumudică) încearcă o variantă de împrumut. Șumudică vrea, Alibec vrea. Să vedem dacă se poate găsi o portiță și, bineînțeles, salariul de 80.000 de euro pe lună. Chiar dacă e vorba de Gaziantep, nu sunt bani puțini”, a scris fanatik.ro.