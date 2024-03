„E cea mai în formă națională din lume!” Edi Iordănescu, laude la scenă deschisă pentru adversari, înainte de România - Columbia - Antena Sport

Reclamă

De asemenea, Edi Iorădnescu a vorbit și despre partida cu Columbia și a spus că duelul cu selecționata din America de Sud este un test excelent pentru elevii săi. Totodată, a spus că selecționata adversă este cea mai în formă echipa națională din lume.

„Chiar dacă nu am făcut un joc spectaculos cu Irlanda de Nord, pentru mine a fost un test extrem de util. Echipa a avut atitudine bună. După meci am fost supărați, era normal, ne-am fi dorit să câștigăm. Am întâlnit un adversar care a fost foarte bine organizat, ne-au pus în dificultate în anumite momente ale jocului. Am testat anumite lucruri, am încercat anumite experimente, mi le-am asumat. Suntem într-o perioadă în care putem face asta.

Reclamă

Același lucru se va întâmpla și la amicalul cu Columbia. Vorbim de un joc de cu totul alt nivel. Este cea mai în formă națională din lume, o echipă foarte eficientă, o echipă cu multă calitate individuală. A învins Spania, Brazilia, Germania. Nu a fost absolut nimic întâmplător. Vin după 20 de meciuri fără înfrângeri, în ultimele 10 nu au primit gol!

Vor fi multe schimbări, e un risc când faci acest lucru. Dar vine la pachet cu strategia pe care o avem”, a spus Edi Iordănescu, la conferința de presă premergătoare duelului din Madrid.

Columbia, un colos pentru naţionala lui Edi Iordănescu

Dacă ne raportăm la valoarea individuală a jucătorilor, Columbia porneşte clar cu prima şansă. Dar tricolorii lui Edi Iordănescu au demonstrat, mai ales în partida cu Elveţia, o naţională care se poate compara cu cea a Columbiei, că prin organizare şi dăruire pot obţine rezultate mari.

Reclamă 4 / 0/3

Primul 11 folosit de Columbia în amicalul cu Spania are o cotă de piaţă de 162.000.000 de euro. Cel mai valoros jucător al columbienilor este starul lui Liverpool, Luis Diaz. Acesta este cotat de site-ul Transfermarkt la 75.000.000 de euro. România răspunde şi ea cu un jucător din Premier League. Radu Drăguşin este cel mai bine cotat tricolor cu 25.000.000 de euro. Valoarea totală a jucătorilor trimişi în primul 11 de Edi Iordănescu în amicalul cu Irlanda de Nord a fost de 56.000.000 de euro.

Ce pronostic dai pentru amicalul România - Columbia? Victorie pentru România Egal Victorie pentru Columbia Vezi rezultatele Loading ... Loading ...