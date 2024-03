Columbia, un colos pentru naţionala lui Edi Iordănescu. Capitolul la care sud-americanii surclasează România - Antena Sport

Reclamă

Primul 11 folosit de Columbia în amicalul cu Spania are o cotă de piaţă de 162.000.000 de euro. Cel mai valoros jucător al columbienilor este starul lui Liverpool, Luis Diaz. Acesta este cotat de site-ul Transfermarkt la 75.000.000 de euro.

România răspunde şi ea cu un jucător din Premier League. Radu Drăguşin este cel mai bine cotat tricolor cu 25.000.000 de euro. Valoarea totală a jucătorilor trimişi în primul 11 de Edi Iordănescu în amicalul cu Irlanda de Nord a fost de 56.000.000 de euro.

Florin Tănase le dă speranţe românilor cu mai puţin de 3 luni înainte de EURO

Florin Tănase le dă speranţe românilor cu mai puţin de 3 luni înainte de EURO. Tănase a fost la un pas să rateze cel mai tare amical al României înaintea Campionatului European din Germania. Columbia – România e marţi, de la 21:30, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Florin Tănase e convins că visul tuturor românilor se poate realiza la EURO 2024: naţionala lui Edi Iordănescu să treacă de faza grupelor. Pe Tănase nu îl sperie nici super-starurile din naţionale Belgiei.

„Da, 100% putem atinge acest obiectiv. De ce nu am putea? Am demonstrat, am câştigat contra unei echipe foarte bune, a Elveţiei… Ok, Belgia are jucători de valoare, care joacă la cluburi mari, dar cu organizare foarte bună şi dăruire poţi bate pe oricine în ziua de azi. Eu am încredere că vom face un turneu final foarte bun şi că vom face fericiţi românii„, a spus Florin Tănase în exclusivitate pentru AntenaSport.

