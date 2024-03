Edi Iordănescu, avertisment pentru Ianis Hagi şi Horaţiu Moldovan înainte de EURO 2024: "E un semnal de alarmă! Să facă eforturi" - Antena Sport

Reclamă

„Este o provocare pentru mine, e un semnal de alarmă pentru noi toţi! Ei trebuie să facă eforturi ca să se impună. E o provocare ca ei să dea totul, ca în aceste puţine zile rămase până la turneul final să încerce să ia cât mai multe minute jucate şi să se impună!

Acum, ca să vorbim de o selecţie finală e prematur. Este şi această acţiune care ne va răspunde şi la alte întrebări. Vom trage linie la final şi vom lua deciziile cele mai pragmatice şi practice în acelaşi timp.

Nu pot să gândesc cu sufletul, decât cu mintea şi nu putem să mergem numeric aşa cum mi-aş fi dorit. Trebuie să fim 23, trebuie să fim cât mai acoperiţi pentru turneul final„, a declarat Edi Iordănescu în exclusivitate pentru AntenaSport.

Horaţiu Moldovan are sanse mari sa fie titular prima dată pe stadionul lui Atletico, la superduelul naţionalei România cu Columbia, de la Madrid, care e marţi, de la ora 21:30, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Moldovan l-a întâlnit, în cantonament, pe urmaşul său de la Rapid, Marian Aioani.

„Hai, Mariane! Trebuie să câștigi campionatul anul ăsta", i-a transmis Horaţiu Moldovan. România – Irlanda de Nord se va disputa vineri, de la ora 21:45. E de aşteptat ca Arena Naţională să fie plină la primul joc al naţionalei de după preliminariile EURO 2024, încheiate de „tricolori" pe primul loc în grupă. După, „tricolorii" se vor deplasa la Madrid, acolo unde vor juca un amical de lux împotriva Columbiei în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Lotul lui Edi Iordănescu pentru amicalele cu Irlanda de Nord şi Columbia Selecționerul Edward Iordănescu a convocat următorii jucători pentru prima acțiune din acest an: PORTARI Horațiu MOLDOVAN (Atletico Madrid | Spania, 9/0), Florin NIȚĂ (Gaziantep | Turcia, 19/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0); FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 15/1), Cristian MANEA (CFR Cluj, 24/2), Vasile MOGOȘ (CFR Cluj, 4/0), Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 25/1), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 13/0), Adrian RUS (Pafos | Cipru, 19/1), Ionuț NEDELCEARU (Palermo | Italia, 25/2), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 0/0), Raul Opruţ (Hermannstadt | 3/0), Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 14/0);

MIJLOCAȘI

Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 66/14), Marius MARIN (Pisa | Italia, 15/0), Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia, 35/4), Răzvan MARIN (Empoli | Italia, 52/3), Olimpiu MORUȚAN (Ankaragucu | Turcia, 14/1), Darius OLARU (FCSB, 15/0), Adrian ȘUT (FCSB, 0/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 20/6), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 17/4), Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania, 31/4), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep | Turcia, 8/2), Florinel COMAN (FCSB, 12/1);

ATACANȚI

George PUȘCAȘ (Bari | Italia, 40/11), Denis ALIBEC (Muaither | Qatar, 36/5), Florin TĂNASE (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 17/2).

